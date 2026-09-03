Así comenzó el rescate de Sacha, la perrita abandonada en Usaquén: "Casi la atropellamos"

Sacha llevaba varias horas corriendo por Bogotá cuando Santiago Solano, un estudiante de veterinaria, la vio desde la Autopista Norte. El hombre iba con su novia y, al reconocer que se trataba de la perrita que unos vecinos estaban buscando, decidió detenerse para intentar ayudarla. Horas antes, Sacha había sido encontrada en el parque Alcalá, en Usaquén. Estaba sola, asustada y no permitía que nadie se acercara. Además, llevaba una nota en el lomo en la que se contaba que se había quedado sin familia.

Los vecinos comenzaron a buscarla y a compartir información sobre su paradero en los grupos comunitarios. El problema era que Sacha corría cada vez que alguien intentaba acercarse, por lo que terminó alejándose del parque y tomando otro rumbo. En medio de la búsqueda, algunos habitantes pensaron que podía haberse ido hacia el norte, pero la perrita terminó avanzando hacia el sur. Fue así como llegó hasta la zona de la Autopista Norte, donde se cruzó con Santiago.



Sacha casi fue atropellada antes de ser rescatada

Santiago contó para Noticias Caracol en vivo que el encuentro con la perrita ocurrió de manera inesperada. Mientras avanzaban por la Autopista Norte, a la altura de la calle 127, la vieron desplazándose por la vía. El animal estaba en una zona de tráfico rápido y, según relató Santiago, estuvo a punto de ser atropellada. "Salí con mi novia por la autopista, por la autopista norte. Íbamos por la 127 y casi la atropellamos, casi la atropellamos. Iba por la calzada rápida y pues ahí mi novia me dijo: 'Ay, una perrita, hagamos algo'". Santiago decidió bajarse del vehículo para intentar alcanzarla. Sin embargo, Sacha continuó corriendo.

En medio del recorrido, otras personas que se encontraban en la zona también se sumaron al intento de rescate. La búsqueda avanzó durante varias cuadras. Sacha continuaba intentando escapar, mientras quienes la seguían procuraban evitar que se acercara nuevamente a una vía donde pudiera resultar herida. Finalmente, el grupo logró llevarla hasta la zona de la calle 100, debajo de un puente. Allí, después de la carrera y con varias personas ayudando a cerrarle las posibles salidas, consiguieron acercarse lo suficiente para tomarla. Después de haber sido encontrada sola y de haber recorrido varias calles intentando escapar, la perrita quedó bajo el cuidado de Santiago.



Andrés Ardila, edil de Usaquén, explicó que la comunidad fue fundamental para activar la búsqueda y seguir los movimientos de la perrita. "La comunidad de vecinos se encontró a Sacha con una nota que decía que se había quedado sin familia. Ella pues muy temerosa y muy tímida, salió huyendo. Nosotros como vecinos de Alcalá inmediatamente se reportó por el grupo de vecinos. Salimos en búsqueda de ella, varios vecinos por una hora". El edil explicó que la perrita fue encontrada posteriormente por Santiago y su pareja, quienes comenzaron a seguirla hasta que se logró el rescate.



Durante la valoración inicial de la perrita, se encontraron algunas condiciones que requerían atención. Los estudios médicos señalaron hinchazón en los ojos, problemas en la piel, algunas costras y desgaste en sus patas. También estaba pendiente determinar si había sido esterilizada. Ardila explicó que, una vez se conocieran los resultados médicos, se evaluaría la esterilización a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la Alcaldía Local de Usaquén, antes de avanzar hacia un proceso de adopción.



Santiago decidió cuidar de Sacha mientras aparece una familia

Después del rescate, Sacha quedó al cuidado de Santiago. Aunque el joven reconoció que comenzó a encariñarse con ella, explicó que su intención no es tomar una decisión apresurada sobre su futuro. Como estudiante de veterinaria, Santiago puede estar atento a las necesidades de la perrita mientras se recupera y se determina cuál será el siguiente paso. "No puedo mentir que me haya encariñado tanto con ella, pero siento que lo importante es que haya adopción, adopción responsable".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL