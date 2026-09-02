Legalizada la captura de alias Bam bam, segundo señalado del crimen de Gustavo Aponte en Bogotá

En la tarde de este miércoles se confirmó la legalización de captura de Jherson Leonardo Contreras, conocido como alias Bambam o Tatán, el segundo implicado en el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte. La Policía de Bogotá lo había capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando se disponía a tomar un vuelo fuera del país con destino a Perú.

Contreras es señalado en el crimen de Gustavo Aponte y de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, asesinados en la tarde del 11 de febrero de este año. Este capturado sería articulador y segundo cabecilla del grupo delincuencial que planeó y ejecutó el ataque sicarial.

El otro capturado por el caso es Leonel Enrique Llanos. "Actividades de policía judicial dan cuenta de la posible participación de este hombre en labores de seguimiento, vigilancia y coordinación logística previas al ataque armado. Los elementos materiales probatorios indican que la acción armada estaría dirigida a otra persona, que por coincidencia visitaba a la misma hora el establecimiento de comercio frecuentado por el empresario", aseguraron las autoridades de la capital.



La Fiscalía General de la Nación imputó a Llanos los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no fueron aceptados.



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