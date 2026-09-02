Pitbull fue rescatado en Usme tras denuncias por presunto maltrato animal en Bogotá

Un perrito pitbull llamado Lazy fue rescatado de una vivienda en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, luego de que la ciudadanía alertara sobre las condiciones en las que permanecía el animal. De acuerdo con lo informado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el lugar donde permanecía el animal no ofrecía las condiciones necesarios para garantizar su bienestar.

Funcionarios del IDPYBA realizaron una revisión de las condiciones en las que se encontraba el canino. Durante la intervención se estableció que Lazy, un perro de raza pitbull y de tamaño grande, permanecía encerrado en una estructura ubicada dentro del inmueble. Las condiciones del lugar fueron consideradas desfavorables por el instituto, que emitió un concepto relacionado con la situación del animal.



¿Qué pasó con el pitbull Lazy en Usme?

Según la información entregada por el IDPYBA, el caso comenzó con una denuncia ciudadana relacionada con la forma en que estaba siendo mantenido el perro. La alerta permitió que las autoridades verificaran directamente el estado del animal y el espacio donde permanecía. La Policía de Bogotá participó en el procedimiento y realizó la aprehensión del canino. Posteriormente, Lazy quedó bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

La intervención buscó evitar que el animal continuara en las condiciones que habían sido reportadas. Una vez retirado de la vivienda, el pitbull fue trasladado a la Unidad de Cuidado Animal (UCA), donde sería sometido a una evaluación médica para determinar su estado de salud. La valoración permitirá establecer si presenta alguna afectación física que requiera atención y cuáles son las condiciones en las que deberá continuar su proceso de recuperación y cuidado.

