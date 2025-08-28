Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Monumental trancón por fuga de gas en la Autopista Sur

Monumental trancón por fuga de gas en la Autopista Sur

El cierre ha generado un fuerte represamiento vehicular en una las vías más importantes de la capital.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: agosto 28, 2025 06:46 a. m.
Fuga de gas
Una fuga de gas registrada en la Autopista Sur a la altura de la carrera 4 con 2-18 Sur, generó el cierre total de la vía en ambos sentidos durante la mañana de este jueves 28 de agosto. El incidente afecta el tránsito entre los sectores de Espumados y 3M, una de las salidas más concurridas de Bogotá.

El bloqueo ha provocado un fuerte represamiento vehicular en el corredor, con extensas filas tanto de quienes se dirigen hacia Soacha y Sibaté como de los que intentan ingresar a la capital por el sector de Colsubsidio.

En la zona hacen presencia organismos de emergencia y autoridades de tránsito, mientras personal especializado de las empresas de gas trabaja en el punto de la fuga para controlar la situación. Su labor busca mitigar cualquier riesgo y restablecer lo más pronto posible la movilidad, al tiempo que se garantiza la seguridad de los conductores y de los residentes cercanos.

Las autoridades locales, la empresa de servicios públicos y el Cuerpo de Bomberos de Soacha trabajan de manera conjunta en la atención de la emergencia, aplicando los protocolos de seguridad para salvaguardar tanto a los viajeros como a la comunidad cercana.

Entre tanto, la Concesión Vía Sumapaz informó que el tráfico está siendo desviado por el sector de Mondoñedo, ruta alterna habilitada para ingresar o salir de Bogotá mientras se mantiene cerrado el tramo de la Autopista Sur.

NOTICIAS CARACOL

Bogotá