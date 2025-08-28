Monumental trancón por fuga de gas en la Autopista Sur

Una fuga de gas registrada en la Autopista Sur a la altura de la carrera 4 con 2-18 Sur, generó el cierre total de la vía en ambos sentidos durante la mañana de este jueves 28 de agosto. El incidente afecta el tránsito entre los sectores de Espumados y 3M, una de las salidas más concurridas de Bogotá.

El bloqueo ha provocado un fuerte represamiento vehicular en el corredor, con extensas filas tanto de quienes se dirigen hacia Soacha y Sibaté como de los que intentan ingresar a la capital por el sector de Colsubsidio.

En la zona hacen presencia organismos de emergencia y autoridades de tránsito, mientras personal especializado de las empresas de gas trabaja en el punto de la fuga para controlar la situación. Su labor busca mitigar cualquier riesgo y restablecer lo más pronto posible la movilidad, al tiempo que se garantiza la seguridad de los conductores y de los residentes cercanos.



Las autoridades locales, la empresa de servicios públicos y el Cuerpo de Bomberos de Soacha trabajan de manera conjunta en la atención de la emergencia, aplicando los protocolos de seguridad para salvaguardar tanto a los viajeros como a la comunidad cercana.

Entre tanto, la Concesión Vía Sumapaz informó que el tráfico está siendo desviado por el sector de Mondoñedo, ruta alterna habilitada para ingresar o salir de Bogotá mientras se mantiene cerrado el tramo de la Autopista Sur.

Informamos a la ciudadanía que la #AutopistaSur se encuentra cerrada en ambos sentidos, a la altura de la Carrera 4 No. 2-18 Sur, debido a una fuga de gas reportada en el sector. pic.twitter.com/yp8jPf70RH — Secretaría De Movilidad (@MovilidadSoacha) August 28, 2025

