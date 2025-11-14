En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Lluvias en Bogotá continuarán este puente festivo: Ideam dice cuáles serán los días más críticos

Lluvias en Bogotá continuarán este puente festivo: Ideam dice cuáles serán los días más críticos

Aliste la sombrilla, pues las lluvias en Bogotá para este puente festivo de noviembre continuarán. Estos son los días de mayor intensidad en precipitaciones.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Lluvias en Bogotá y Colombia.jpg
Prográmese para este fin de semana y tenga en cuenta los cambios de clima. -
Foto: Ideam y getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad