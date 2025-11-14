Lluvias en Bogotá continuarán este puente festivo: Ideam dice cuáles serán los días más críticos

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido un comunicado especial con el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo, que va desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de noviembre de 2025. La noticia principal para los capitalinos es que las condiciones de cielo mayormente nublado se mantendrán en Bogotá durante todo el periodo.

El Ideam prevé un aumento gradual de las precipitaciones a lo largo del fin de semana. Derivado de lo anterior, las autoridades hacen un llamado especial a la comunidad, pues los episodios de lluvia más fuertes en la ciudad se esperan entre el domingo 16 y el lunes 17 de noviembre.



Pronóstico del clima general en Colombia: condiciones de lluvias intensas

El pronóstico general para el territorio nacional anticipa condiciones nubladas con presencia de lluvias en amplios sectores, principalmente después del mediodía. A nivel nacional, las lluvias tendrán mayor intensidad el día domingo. Ahora bien, para los días del puente festivo, se espera la siguiente evolución del clima:

Clima para este viernes 14 de noviembre en Colombia y Bogotá

Finalizando el día, se pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado en la mayor parte del país. Habrá probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después del mediodía en varios departamentos, incluyendo Cundinamarca, departamento en el que se ubica la capital del país.



Sábado 15 de noviembre

El territorio nacional continuará con nubosidad abundante durante este día. Se esperan posibles precipitaciones entre moderadas y fuertes en diversos departamentos, entre ellos Cundinamarca, lo que también abre la posibilidad para que se registren lluvaias en la capital del país.



Domingo 16 de noviembre: el día más lluvioso

Este día se espera un aumento significativo en la intensidad de las lluvias hacia el norte del país. Las zonas con mayores precipitaciones incluirán a Cundinamarca y Boyacá.



Lunes 17 de noviembre

Las condiciones nubladas se mantendrán en amplios sectores del país, con presencia de lluvias. Las precipitaciones más fuertes se esperan en varias zonas, incluyendo a Cundinamarca. En cuanto a las temperaturas en Bogotá, la mínima se espera que oscile entre los 11 y los 18 grados centígrados.



Zonas de Bogotá con mayor número de lluvias

Las lluvias de Bogotá durante este puente festivo se concentrarán, principalmente, en las zonas del occidente, norte y algunos pequeños sectores del suroriente, tal como lo informó Cristian Arango, coordinador de Análisis y Pronóstico del Tiempo del Ideam:



"El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bogotá durante el fin de semana nos indica que seguiremos con cielos parcial a mayormente nublados, probabilidad de lluvia las más fuertes para el día domingo y el día lunes y se espera que tengamos lluvias en diferentes sectores de la ciudad, aunque las más fuertes podrían presentarse hacia el occidente, norte y algunos sectores dispersos del sur oriente. La temperatura mínima estará alrededor de 11 °C, mientras que la temperatura máxima oscilará alrededor de los 18 °C".



Sugerencias y recomendaciones del Ideam

Dada la continuidad de las lluvias, el Ideam ha emitido una serie de sugerencias para la comunidad, enfocadas en la prevención de emergencias.



Ante Alertas por Deslizamientos:

Es importante estar atentos al estado de las vías, especialmente en áreas con alerta roja debido a la alta amenaza por orografía .

Se aconseja realizar recorridos preferiblemente durante el día.

Se sugiere un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras.

Si un deslizamiento ocurre en una carretera, es necesario informar a las autoridades y a los conductores para alertarlos.

Se debe evitar el tránsito en zonas de alta pendiente.

Ante la Posibilidad de Tormentas Eléctricas, Vientos Fuertes o Vendavales:

Se debe buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que pueden ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas mientras haya tempestad.

Es fundamental asegurar y revisar el estado de los tejados y estructuras elevadas que puedan colapsar por vientos fuertes.

Se recomienda adelantar labores de limpieza de techos, canales, bajantes y sumideros para prevenir inundaciones.

El llamado a la ciudadanía es a tomar estas precauciones, especialmente durante el domingo y lunes, los días señalados como de mayor intensidad de precipitaciones en la capital y en la región de Cundinamarca.

