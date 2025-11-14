Último plazo de pedir subsidio para comerciantes en Bogotá: muchos podrán recibir de 3 a 10 millones

El reloj avanza. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) de Bogotá ha lanzado una alerta crucial para miles de comerciantes de la capital: el plazo final para postularse a la convocatoria “Bogotá Me Apoya Durante Su Transformación” se cierra este sábado, 15 de noviembre de 2025. Esta es una oportunidad de oro para que los negocios impactados por las obras viales en la ciudad accedan a un apoyo económico que oscila entre los $3 y $10 millones de pesos.

Con una inversión total de $6.000 millones, esta estrategia se ha diseñado para acompañar, fortalecer y visibilizar a los comerciantes y empresarios que, si bien hacen parte de la transformación de la capital, han visto afectada su actividad económica debido a la ejecución de obras públicas.



Inyección de capital para la sostenibilidad

La iniciativa se centra en la entrega de apoyos económicos directos a cada negocio beneficiado. Esos recursos, que como ya se mencionó previamente, pueden ir desde los $3 hasta los $10 millones, representan un alivio significativo para afrontar los retos que implican las construcciones en zonas priorizadas.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López Uribe, hizo una firme invitación a aprovechar esta oportunidad:



“Las obras que hoy transforman nuestra ciudad también son una oportunidad para fortalecer la actividad económica local. Con esta estrategia acompañamos a los comerciantes para que se mantengan activos, se fortalezcan y sean parte de la Bogotá que estamos construyendo, así que los invitamos a que aprovechen esta oportunidad y esperamos que en estos dos días que quedan, más comercios hagan su postulación”.Esta acción no es un evento aislado, sino que forma parte de las acciones integrales de la Alcaldía Mayor y la SDDE para mitigar los efectos económicos derivados de las obras, promoviendo la sostenibilidad económica, el fortalecimiento empresarial y la participación activa de los negocios en el proceso de transformación urbana.



¿Quiénes pueden Postularse y cómo hacerlo?

El programa está dirigido específicamente a comerciantes, microempresarios y emprendedores cuyas unidades de negocio se encuentren ubicadas en las 12 zonas priorizadas que están directamente impactadas por las obras viales que se encuentran en ejecución.



A pesar de que el tiempo apremia, la SDDE ha revelado que a la fecha ya se han postulado más de 1.600 comercios impactados, lo que demuestra el alto interés y la necesidad de este tipo de apoyo en la ciudad.

Si su negocio se encuentra entre los potenciales beneficiarios, es crucial que reúna la siguiente documentación para completar su postulación:

Cédula de ciudadanía del propietario, arrendatario o representante legal del negocio.

del propietario, arrendatario o representante legal del negocio. Contar con matrícula mercantil o un certificado de existencia vigente .

o un . Una declaración juramentada firmada por un contador o revisor fiscal que certifique que los ingresos anuales de 2024 fueron iguales o inferiores a los de una mediana empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 957 de 2019.

Recuerde, la participación en la convocatoria no tiene costo alguno. Las inscripciones se cierran de forma definitiva el 15 de noviembre del año en curso. Los interesados deben diligenciar el formulario disponible en el portal oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá. A través del siguiente enlace, puede acceder al apartado para solicitar el subsidio y una casilla en la que puede consultar si su emprendimiento o tienda se ubica en los puntos priorizados. Para ello, solo necesita digitar en la casilla correspondiente el NIT de su negocio,

No deje pasar las últimas horas para que su negocio acceda a este respaldo económico vital para la continuidad de su actividad en medio de la transformación de Bogotá. El futuro de su empresa podría depender de esta postulación.

