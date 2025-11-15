Rescatan a otro niño en Bogotá presuntamente abandonado: se asomó por un tercer piso pidiendo comida

Un niño de 8 años fue rescatado en la localidad de Suba, en Bogotá, tras presuntamente ser abandonado en un tercer piso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La comunidad se dio cuenta de que el menor de edad estaba solo porque lo vieron asomarse por la ventana de forma peligrosa. De inmediato llamaron a la línea 123.



“Hacía algunas manifestaciones frente a la necesidad de comida”

El teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, informó que “la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la seccional de protección y servicios especiales, conoce un caso de un presunto abandono de un menor de 8 años en la localidad de Suba”.

Según él, una llamada de la ciudadanía reportó “del aparente abandono de un menor de 8 años en un apartamento ubicado en el tercer piso, situación que pone en riesgo la vida y la integridad de este, toda vez que se estaba asomando a la ventana y hacía algunas manifestaciones frente a la necesidad de comida”.



Las autoridades añadieron que el menor de edad ignoraba “el riesgo de inclinarse por la ventana” de esa forma.



Las unidades de infancia o adolescencia se trasladaron a la zona y “al momento de llegar al lugar, se procede a revisar el inmueble, donde se evidencian algunas condiciones de insalubridad e igualmente de inseguridad para este menor”, describió el coronel Caro.

Publicidad

En las imágenes compartidas por la Policía Metropolitana de Bogotá, se mostraron ollas sobre la estufa sin ningún tipo de alimento.

El niño de 8 años fue puesto a “disposición de la autoridad administrativa competente para que sean ellos los que procedan a restablecer sus derechos y, asimismo, garantizar los del niño”, dijo el oficial policial.

Publicidad

También invitó “a la comunidad general al cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, y a por ningún motivo dejarlos abandonados ni solos, especialmente en estas fiestas decembrinas que dan inicio”.

Es la segunda vez en la semana que las autoridades de Bogotá reportan el presunto abandono de un menor de edad.

El otro hecho fue reportado en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires, donde la Policía encontró a un bebé de 2 años solo dentro de un vehículo.

“Se evidencia que no hay ningún familiar que pueda atender y extraer al menor de dicho rodante, situación que es informada también a nuestra Policía de Infancia y Adolescencia, la cual acude al lugar y efectivamente en coordinación con la autoridad administrativa realizan el rescate de dicho menor”, informó el teniente coronel Caro.

Publicidad

Al parecer, el bebé estuvo solo en el carro durante siete horas y ningún familiar se presentó en el sitio durante el rescate.

Además de la línea 123, en caso de ser testigo de un caso de maltrato infantil puede contactarse con la línea 141 del ICBF o acudir al CAI más cercano.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co