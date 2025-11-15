En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS EN BOMBARDEO DE GUAVIARE
METRO DE BOGOTÁ
EXPLOSIÓN ARGENTINA
RICARDO GONZÁLEZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Alcaldes de municipios cercanos a Bogotá cuestionaron el pico y placa los sábados por estas razones

Alcaldes de municipios cercanos a Bogotá cuestionaron el pico y placa los sábados por estas razones

"Es como pensar que en Soacha colocáramos un pico y placa a vehículos matriculados en la ciudad de Bogotá", expresó el mandatario de ese municipio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Alcaldes de municipios cercanos a Bogotá cuestionaron el pico y placa los sábados por estas razones

Publicidad

Publicidad

Publicidad