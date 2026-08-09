¡Atención! Falla de última hora en tubería dejará sin agua a seis barrios de Bogotá durante 24 horas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó sobre una suspensión temporal del servicio de agua en seis barrios de la localidad de Usaquén, debido a un daño imprevisto en la tubería Tibitoc-Usaquén. De acuerdo con la entidad, la afectación se presenta en la tubería ubicada en la Avenida 9 con Calle 129, por lo que fue necesario interrumpir el suministro desde las 3:00 de la tarde de este domingo 9 de agosto de 2026.

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La suspensión tendrá una duración aproximada de 24 horas, mientras los operarios adelantan los trabajos necesarios para atender el daño y restablecer el servicio.

¿Qué sectores están afectados?

La restricción del servicio se presenta en el sector comprendido entre la Avenida Carrera 9 y la Carrera 15, entre las calles 145 y 116. Por esta razón, los barrios afectados se concentran en la localidad de Usaquén.



Los barrios que tendrán suspensión del suministro de agua son:



Santa Bárbara

La Carolina

Unicentro

Lisboa

Cedritos

Cedro Narváez

La EAAB recomendó a los habitantes de estas zonas tomar las medidas necesarias mientras avanzan las labores de reparación.

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¿Qué hacer ante el imprevisto?

Ante la suspensión temporal, la empresa informó que dispondrá de carrotanques para suministrar agua a los sectores afectados. Los vehículos podrán solicitarse a través de la Acualínea 116, canal habilitado por la EAAB para atender las necesidades de los usuarios durante la interrupción del servicio.

La entidad señaló que se dará prioridad a sectores institucionales que requieren el suministro de agua, entre ellos puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y otros sitios de atención prioritaria y comunitaria.

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¿Qué pasará cuando regrese el agua?

La EAAB también advirtió que, una vez sea restablecido el servicio de agua, los usuarios podrían notar un cambio temporal en el color del líquido. Esta situación puede presentarse durante el proceso de normalización del suministro, por lo que la empresa pidió comprensión a los habitantes de los sectores afectados mientras concluyen los trabajos.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá manifestó que sus operarios trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y agradeció la comprensión de la ciudadanía durante la atención de esta emergencia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.