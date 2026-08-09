¡Evite multas! Así funcionará la medida de pico y placa en Bogotá del 10 al 16 de agosto de 2026

Los conductores de vehículos particulares en Bogotá deberán revisar la programación del pico y placa que estará vigente entre el lunes 10 y el domingo 16 de agosto de 2026. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) mantendrá el esquema habitual de restricción durante los días hábiles, mientras que el fin de semana la medida no aplicará.

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El pico y placa continúa siendo una de las principales estrategias para regular la circulación de vehículos particulares en la capital. Por esta razón, las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar con anticipación qué vehículos tienen autorización para movilizarse cada día y programar sus desplazamientos para evitar sanciones.



Así operará el pico y placa del 10 al 16 de agosto

La medida para vehículos particulares se mantiene bajo el esquema vigente en Bogotá, en el que los días impares pueden circular los automotores con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los días pares está permitida la circulación para las placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

El horario de restricción continúa siendo de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, de lunes a viernes. La medida no aplica los sábados, domingos ni días festivos.



La programación para esta semana queda así:



Lunes 10 de agosto : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 11 de agosto : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 12 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 13 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 14 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 15 de agosto: no aplica la medida.

no aplica la medida. Domingo 16 de agosto: no aplica la medida.

Horario y funcionamiento de la medida

El pico y placa para vehículos particulares continúa operando de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., exceptuando sábados, domingos y festivos.



Las autoridades reiteran el llamado a los conductores para verificar previamente la programación correspondiente al último dígito de la placa y evitar inconvenientes durante sus recorridos por la capital.



Sanciones por incumplir la restricción

Circular durante el horario restringido constituye una infracción contemplada en el Código Nacional de Tránsito. Para 2026, incumplir el pico y placa corresponde a la infracción tipo C14, cuya sanción económica asciende a $875.445, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

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Además del comparendo, las autoridades de tránsito pueden ordenar la inmovilización del vehículo durante los operativos de control o cuando la infracción sea detectada mediante los sistemas autorizados. En estos casos, el propietario también deberá asumir los costos correspondientes al servicio de grúa y la permanencia del automotor en los patios.



Pico y Placa Solidario

Quienes necesiten utilizar su vehículo en un día de restricción pueden acceder al programa Pico y Placa Solidario, mediante el cual es posible obtener un permiso para circular tras el pago de una tarifa establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Para 2026, las tarifas base son:



Permiso por un día: $70.294.

Permiso por un mes: $561.808.

Permiso por seis meses: $2.809.311.

El valor definitivo se calcula de acuerdo con variables como el avalúo comercial del vehículo, el impacto ambiental, el modelo, el tipo de combustible y el municipio donde está matriculado.

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Así se solicita el permiso

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el trámite del Pico y Placa Solidario se realiza completamente en línea mediante su plataforma oficial. El proceso incluye el registro del solicitante, el diligenciamiento de la información requerida, la inscripción del vehículo, el pago por medio de PSE y, para quienes adquieren el permiso por primera vez, la realización de un curso de sensibilización antes de que la autorización entre en vigencia.

La entidad también recordó que en el portal oficial los usuarios pueden consultar el simulador para calcular el valor del permiso, revisar solicitudes anteriores y reportar posibles fallas técnicas.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a realizar este trámite únicamente por los canales oficiales y verificar que la dirección del portal termine en .gov.co, con el fin de evitar fraudes o el uso de plataformas no autorizadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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