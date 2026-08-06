En cumpleaños 488 de Bogotá, Galán destaca avances en Metro y anuncia 'gerente' con nuevo Gobierno

En el marco del aniversario número 488 de Bogotá, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, hizo un balance de su gestión en entrevista con Noticias Caracol desde la terraza de la Torre Colpatria, en el centro de la ciudad, desde donde resaltó que Bogotá es la "casa de todos" y un símbolo de esperanza y diversidad. Como regalo principal para los habitantes de la capital, el mandatario destacó la entrega del puente de la calle 153 con Autopista Norte, una obra de valorización que beneficiará la movilidad en las localidades del occidente de la ciudad: Usaquén y Suba.

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En materia de infraestructura, Galán confirmó que la primera línea del Metro de Bogotá ya supera el 81% de avance de la obra. El alcalde anunció que el Distrito trabaja en la prolongación de la Línea 1 hasta la calle 100, la adjudicación de la Línea 2 (Suba-Engativá) y los estudios de factibilidad para la Línea 3, asegurando que la transformación de la ciudad no se puede detener. Además, mencionó que este mes de agosto se habilitará la avenida Ciudad de Cali para Transmilenio y que el cable de San Cristóbal ya se encuentra en fase de pruebas. "Es una obra que en cierta forma refleja ya que esta ciudad dejó atrás esas discusiones está avanzando está resolviendo sus problemas", afirmó Galán en este noticiero.

"Bogotá no se puede parar no se va a parar esta ciudad se tiene que seguir transformando", refiriéndose a que además de la primera línea, se trabaja en la adjudicación de la segunda y los estudios de la tercera.



En el ámbito social, el alcalde destacó logros profundos pero menos visibles: según cifras del DANE y la FAO citadas por el mandatario, 1 millón de personas salieron de la inseguridad alimentaria en Bogotá durante sus dos años de gobierno. Asimismo, 252,000 personas superaron la línea de pobreza multidimensional, lo que representa que uno de cada tres colombianos que salió de la pobreza en el último año lo hizo en la capital.



Sobre la relación con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, Galán reveló que tras una cumbre de alcaldes en Barranquilla, se acordó la creación de un "Gerente para Bogotá" dentro del Gobierno Nacional. Esta figura servirá como un aliado para coordinar y destrabar temas críticos de la ciudad como obras públicas, asuntos ambientales y el esquema de aseo. "Es importante destacar que el nuevo gobierno tenga la voluntad de sentarse con los alcaldes a trabajar de manera coordinada para enfrentar los retos en seguridad porque los retos en seguridad no son de una ciudad son de todo el país".

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De cara a la posesión presidencial este 7 de agosto, el alcalde aseguró que Bogotá funcionará con normalidad, incluyendo la tradicional ciclovía. No obstante, tras un consejo de seguridad, se dio la instrucción a la Policía y a la Brigada 13 de trabajar conjuntamente para garantizar que las manifestaciones sean pacíficas y proteger a la ciudad de posibles alteraciones del orden público.

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