Pico y placa regional en Bogotá este domingo 9 de agosto de 2026: así funcionará la medida

Los conductores que tengan previsto regresar a Bogotá este domingo 9 de agosto de 2026 deberán programar sus desplazamientos teniendo en cuenta la medida de pico y placa regional, implementada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para facilitar el ingreso de vehículos durante el retorno del puente festivo del 7 de agosto.

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La restricción estará vigente en los nueve corredores principales de acceso a la ciudad y aplicará a todos los vehículos particulares que transiten por estas vías, tanto a quienes regresan de viaje como a los conductores que ya se encuentran en Bogotá y circulen por esos corredores.

La entidad distrital señaló que la medida busca contribuir a una movilidad más ordenada durante una de las jornadas con mayor flujo vehicular hacia la capital.



Horarios del pico y placa regional

El pico y placa regional funcionará de manera escalonada durante la tarde del domingo. La programación será la siguiente:



De 12:00 del mediodía a 4:00 p.m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso por estos corredores podrá realizarse sin restricción.



Corredores donde aplica la medida

La restricción se implementará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad:



Autopista Norte: desde el Peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, en sentido norte-sur.

desde el Peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13) : desde el río Bogotá hasta la avenida Cali (carrera 86), en sentido occidente-oriente.

: desde el río Bogotá hasta la avenida Cali (carrera 86), en sentido occidente-oriente. Avenida calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente-oriente.

desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente-oriente. Avenida carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur. Avenida Boyacá y vía al Llano: desde el Túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.

desde el Túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte. Vía Suba-Cota : desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur.

: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur. Vía La Calera: desde el Peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, en sentido oriente-occidente.

desde el Peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, en sentido oriente-occidente. Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente-occidente.

Las autoridades recordaron que la medida cobija a todos los vehículos particulares que transiten por estos corredores durante los horarios establecidos.



Sanción por incumplir la restricción

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que incumplir el pico y placa regional genera una sanción económica de $633.200.



Por esta razón, recomendó a los conductores verificar previamente el horario que les corresponde según el último número de la placa y planificar el regreso a la ciudad con suficiente anticipación.



Recomendaciones para el retorno

Ante el aumento del flujo vehicular esperado durante el cierre del puente festivo, la Secretaría Distrital de Movilidad invitó a la ciudadanía a organizar sus recorridos antes de emprender el viaje hacia Bogotá.



Asimismo, recomendó respetar los horarios de la medida, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre las condiciones de movilidad y clima en los principales corredores de ingreso a la capital.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.