En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
GABINETE
ACCIDENTE RÍO DE JANEIRO
LIONEL MESSI
EL RASTRO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Pico y placa regional en Bogotá este domingo 9 de agosto de 2026: así funcionará la medida

Pico y placa regional en Bogotá este domingo 9 de agosto de 2026: así funcionará la medida

La medida aplicará en los nueve principales corredores de acceso a la capital y busca facilitar el retorno de viajeros y organizar la movilidad durante la jornada.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de ago, 2026
Comparta en:
Pico y placa regional en Bogotá este domingo 9 de agosto de 2026: así funcionará la medida
Pico y placa regional en Bogotá este domingo 9 de agosto de 2026: así funcionará la medida
Getty Images

Los conductores que tengan previsto regresar a Bogotá este domingo 9 de agosto de 2026 deberán programar sus desplazamientos teniendo en cuenta la medida de pico y placa regional, implementada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para facilitar el ingreso de vehículos durante el retorno del puente festivo del 7 de agosto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La restricción estará vigente en los nueve corredores principales de acceso a la ciudad y aplicará a todos los vehículos particulares que transiten por estas vías, tanto a quienes regresan de viaje como a los conductores que ya se encuentran en Bogotá y circulen por esos corredores.

Últimas Noticias

Inpec.
BOGOTÁ

Disparan contra funcionario del Inpec que llegaba a su casa de trabajar en La Picota de Bogotá

Robo en Salitre
BOGOTÁ

Motorizados armados protagonizaron violento atraco en el barrio Ciudad Salitre de Bogotá

La entidad distrital señaló que la medida busca contribuir a una movilidad más ordenada durante una de las jornadas con mayor flujo vehicular hacia la capital.

Horarios del pico y placa regional

El pico y placa regional funcionará de manera escalonada durante la tarde del domingo. La programación será la siguiente:

  • De 12:00 del mediodía a 4:00 p.m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
  • De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso por estos corredores podrá realizarse sin restricción.

Corredores donde aplica la medida

La restricción se implementará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad:

  • Autopista Norte: desde el Peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, en sentido norte-sur.
  • Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.
  • Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Cali (carrera 86), en sentido occidente-oriente.
  • Avenida calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente-oriente.
  • Avenida carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur.
  • Avenida Boyacá y vía al Llano: desde el Túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.
  • Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur.
  • Vía La Calera: desde el Peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, en sentido oriente-occidente.
  • Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente-occidente.

Las autoridades recordaron que la medida cobija a todos los vehículos particulares que transiten por estos corredores durante los horarios establecidos.

Sanción por incumplir la restricción

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que incumplir el pico y placa regional genera una sanción económica de $633.200.

Por esta razón, recomendó a los conductores verificar previamente el horario que les corresponde según el último número de la placa y planificar el regreso a la ciudad con suficiente anticipación.

Recomendaciones para el retorno

Ante el aumento del flujo vehicular esperado durante el cierre del puente festivo, la Secretaría Distrital de Movilidad invitó a la ciudadanía a organizar sus recorridos antes de emprender el viaje hacia Bogotá.

Asimismo, recomendó respetar los horarios de la medida, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre las condiciones de movilidad y clima en los principales corredores de ingreso a la capital.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pico y placa

Pico y placa en Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad