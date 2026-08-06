Banda de ladrones robó lujoso reloj en establecimiento del norte de Bogotá: esto se sabe

La Policía Metropolitana de Bogotá registró un hurto de un costoso reloj en el norte de la capital. Cerca al centro comercial Unicentro, en Santa Bárbara occidental, una banda delincuencial trató de hurtar el objeto distrayendo al empleado de la tienda, pero, al ver que no se logró su cometido, rompieron el vidrio del establecimiento comercial con una maceta y se llevaron el reloj, avaluado en aproximadamente 40 millones de pesos. Luego, según el informe preliminar, habrían huido en un vehículo y tres motocicletas.

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"Aproximadamente seis sujetos llegan a una casa comercial ubicada en este punto. Inicialmente estas personas intentan distraer al empleado de esta casa comercial, y uno de estos delincuentes con una maceta rompen la vitrina tomando un reloj que estaría avaluado aproximadamente en 40 millones de pesos. Estamos indagando y haciendo una trazabilidad de cámaras, donde ya tenemos unas características puntuales, tanto de un vehículo y tres motocicletas que habrían estado implicadas en el hecho", explicó el teniente coronel Ricardo Chávez Camargo, comandante operativo de seguridad ciudadana número uno de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Cabe resaltar en esta zona se han registrado algunos casos de hurto y de fleteo. En mayo de este año, fueron capturados dos presuntos fleteros que habían hurtado a dos mujeres que acababan de retirar más de 40 millones de pesos de una entidad bancaria en el sector. La Policía informó que los preusntos ladrones siguieron a las víctimas y las intimidaron con armas de fuego en la calle 134 con carrera 10, para despojarlas del dinero.



Tras el hurto huyeron en una motocicleta. Las afectadas dieron aviso a las autoridades, quienes persiguieron a los responsables, activaron un plan candado hasta la localidad de Puente Aranda, donde los capturaron y lograron incautar el arma y la moto utilizada en el hurto. La Policía luego estableció que uno de los capturados había sido detenido apenas siete días antes, el pasado 7 de mayo, en la localidad de Engativá, por los delitos de receptación y falsedad marcaria, en un procedimiento adelantado por la Seccional de Tránsito y Transporte.



LAURA VALENTINA MERCADO

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