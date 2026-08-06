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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Motorizados armados protagonizaron violento atraco en el barrio Ciudad Salitre de Bogotá

Motorizados armados protagonizaron violento atraco en el barrio Ciudad Salitre de Bogotá

Noticias Caracol conoció que la víctima del robo no interpuso una denuncia, pese al millonario hurto.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 6 de ago, 2026
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Robo en Salitre
Estos son los rostros de los presuntos ladrones responsables de urto frente a Gran Estación.
Pasa en Bogotá

Un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá ha generado indignación entre los usuarios de redes sociales, luego de conocerse el video de un atraco a mano armada ocurrido a plena luz del día este miércoles 5 de agosto. La cámara de un vehículo grabó el momento exacto en el que dos delincuentes en motocicleta interceptaron a un transeúnte para despojarlo de sus pertenencias en plena vía pública.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida La Esperanza (calle 24), en sentido oriente-occidente, cerca del reconocido centro comercial Gran Estación, en el sector de Ciudad Salitre, Bogotá. La grabación muestra que eran alrededor de las 11:45 a. m. cuando se registró el robo. El parrillero de la motocicleta descendió frente a la víctima. Aunque llevaba casco, este dejaba parcialmente visible su rostro. Además, portaba lo que sería un arma de fuego con la que intimidó al ciudadano.

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Según las denuncias conocidas por Noticias Caracol, el delincuente le arrebató una suma de dinero y varias joyas que la víctima llevaba consigo. Este medio consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá, que confirmó que la persona afectada no interpuso una denuncia por el hurto y descartó que se tratara de un caso de fleteo.

Aunque la víctima no presentó una denuncia formal, ciudadanos hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Bogotá y la Policía Nacional para que adelanten las investigaciones, identifiquen, capturen y judicialicen a los responsables del atraco.

Según cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), entre el 1 de enero y el 11 de julio de 2026 se reportaron 57.026 casos de hurto a personas en Colombia. No obstante, la cifra representa una disminución frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraban más de 69.000 casos de hurto a personas, lo que equivale a una reducción del 17,52 %.

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