Caen 5 miembros del Tren de Aragua en Bogotá: "Hacían magia negra para no ser capturados"

Las autoridades de Bogotá informaron que fueron capturados cinco temidos miembros del Tren de Aragua, señalados de delitos como extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas.

Bellaco ordenó lanzar granada en Kennedy

Uno de los cinco criminales del Tren de Aragua capturados es Bellaco, quien sería el responsable de ordenar lanzar una granada, en septiembre pasado, en la localidad de Kennedy, hecho que dejó una mujer muerta y siete civiles y dos policías heridos.

La víctima fatal de ese hecho fue Emilia Elena Bermúdez, de 61 años.

Otro de los heridos se encontraba en estado crítico. Se trataba de un empleado de un puesto de empanadas y arepas en la localidad de Kennedy.

Según relató el dueño del negocio, las esquirlas alcanzaron al vendedor. La noticia lo tomó por sorpresa, ya que él debía haber llegado mucho más temprano para relevar a su empleado, quien se iba a ir a descansar: “Yo iba a llegar a las 5:00 p.m., pero, desafortunadamente, en ese momento se me presentó un inconveniente y no pude llegar”.

Sobre Bellaco, la Policía Metropolitana de Bogotá dijo que lideraba el sicariato y terrorismo a través de lanzamiento de elementos explosivos, además de controlar la distribución de estupefacientes en la ciudad.

Hace tres meses, el delincuente había logrado eludir la operación que se realizó contra el Tren de Aragua y en la que cayó Ratón.

También capturaron a Francesca, reemplazo de Ratón

La delincuente es señalada de extorsionar a trabajadoras sexuales del sector de la 38, a quienes les cobraba 100 mil pesos mensuales.

Había huido de Bogotá hacia el Tapón del Darién, pero por los controles en la zona no pudo huir a Estados Unidos y tuvo que regresar a Bogotá, donde finalmente fue capturada.

Usaban santería para no ser capturados

“Ellos recurren a la santería, recurren a la magia negra para que no les suceda nada y que las autoridades no les lleguen. Recurren a todo, a cuanta cosa haya, para poder burlar a las autoridades”, afirmó el brigadier general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, al dar detalles del operativo.

Estos fueron los altares de magia negra encontrados por la Policía durante el operativo contra el Tren de Aragua en Bogotá - Foto Alcaldía de Bogotá/Policía de Bogotá

Estos miembros del Tren de Aragua deberán responder por los delitos de extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas.

En lo que va de 2024, han capturado a 178 delincuentes por extorsión en Bogotá. En cuanto al Tren de Aragua, es una peligrosa organización criminal, nacida en Venezuela y con presencia en varios países.