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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Evacuan Caracol Televisión tras ser informado de intención de grupos armados de atentar contra canal

Evacuan Caracol Televisión tras ser informado de intención de grupos armados de atentar contra canal

Por estos hechos, el personal que trabajaba en la noche de este sábado en el canal fue evacuado de inmediato.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Fachada Caracol Televisión
Caracol Televisión

Hacia las 8 de la noche de este sábado 7 de noviembre, Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal.

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De manera inmediata, se adoptaron todas las medidas para proteger al personal e instalaciones que en ese momento estaban en el canal.

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Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en un breve comunicado, informó que al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones o al interior de Caracol TV.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que es grave y profundamente preocupante la información sobre amenazas o riesgos de atentados dirigidos contra Caracol Televisión, en Bogotá. “Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que trabajan allí y rechazamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa”, detalló.

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En otro punto, solicitó a las autoridades esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad, establecer la veracidad de la información y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en esta sede. “Garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado y una garantía esencial de toda democracia”, puntualizó.

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Mientras tanto, el procurador Gregorio Eljach también rechazó con absoluta contundencia las intenciones de grupos ilegales de atentar contra el canal. “Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Atentar contra los medios de comunicación es atentar contra la democracia”, manifestó.
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