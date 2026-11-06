Viajaron a Bogotá por un empleo y fueron secuestradas: rescate sacó a la luz una red criminal

Dos mujeres que viajaron desde Medellín a Bogotá con la expectativa de conseguir trabajo terminaron secuestradas por una estructura delincuencial que, presuntamente, las engañó mediante falsas ofertas laborales. El caso quedó al descubierto luego de que la Policía rescatara a las víctimas y capturara a tres personas señaladas de integrar el grupo conocido como ‘Los del Cerro’. El operativo, denominado Kratos, fue adelantado por la Policía Nacional, a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Durante el procedimiento fueron capturados en flagrancia dos ciudadanos venezolanos y uno colombiano.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las mujeres habrían sido contactadas con una supuesta oferta de trabajo como damas de compañía para asistir a una fiesta en Bogotá. Después de llegar a la capital, fueron recogidas en el aeropuerto internacional El Dorado. Pero una vez aterrizaron en la capital, se dieron cuenta que la invitación habría sido una trampa. Las víctimas fueron trasladadas hasta el cerro de Guadalupe, donde permanecieron retenidas durante aproximadamente 24 horas dentro de un taxi.

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Durante ese tiempo, los presuntos secuestradores se comunicaron con los familiares de las mujeres mediante videollamadas y mensajes amenazantes. A cambio de dejarlas en libertad, exigieron 35 millones de pesos. La intervención del Gaula permitió ubicar el vehículo en el que estaban las víctimas, rescatar a las dos mujeres y capturar a los tres presuntos responsables. Las ciudadanas fueron puestas a salvo.

Así operaría la red delincuencial ‘Los del Cerro’

Según las investigaciones, los capturados presuntamente harían parte de una estructura dedicada al secuestro extorsivo y a hechos relacionados con la modalidad de paseo millonario. Para atraer a sus víctimas, el grupo habría recurrido a engaños y falsas ofertas laborales, especialmente dirigidas a mujeres. (Lea también: Caso Ana Lucía González: Fiscalía revela detalles de lo ocurrido a la menor antes de su muerte)

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, un arma cortopunzante, tres celulares y el vehículo en el que estaban retenidas las víctimas.

La Policía también señaló que las rentas criminales de esta estructura superarían los 20 millones de pesos y que estaría presuntamente relacionada con al menos dos hechos delictivos ocurridos durante octubre de 2026 en el mismo sector.

Los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades por los delitos de secuestro extorsivo y porte de armas de fuego. Posteriormente, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Metropolitana de Bogotá invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.

María Paula Rodríguez Rozo

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