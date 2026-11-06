Mal parqueados en Bogotá podrían recibir multas con videos ciudadanos: así sería la nueva norma

El mal estacionamiento es uno de los problemas que más afecta la movilidad en diferentes sectores de Bogotá. Vehículos ubicados en lugares prohibidos pueden bloquear carriles, dificultar el paso de otros actores viales y generar congestión en corredores donde el espacio disponible ya es limitado. Frente a esta situación, el Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo que plantea una nueva herramienta para que los ciudadanos puedan participar en la identificación de estas infracciones. La propuesta contempla la creación de una plataforma en la que se puedan recibir videos registrados por personas que evidencien vehículos estacionados de manera indebida.

La iniciativa, que todavía requiere la firma del alcalde para avanzar en su implementación, daría las directriz a la Secretaría de Movilidad para que establezca el mecanismo para recibir, revisar y procesar los registros. La propuesta también contempla que los reportes no provengan únicamente de teléfonos celulares. De acuerdo con lo explicado por el concejal Juan David Quintero, las cámaras de vigilancia de establecimientos y centros comerciales ubicados en zonas donde se presenten estas situaciones también podrían aportar registros.



¿Un video de denuncia podría significar una sanción?

Uno de los puntos centrales de la medida es que la grabación ciudadana no generaría por sí sola una sanción. Los videos tendrían que cumplir unas condiciones específicas para que puedan ser utilizados dentro del proceso. Entre ellas están la identificación del lugar, la fecha y la hora en que ocurrió la situación, además de elementos que permitan establecer qué sucedió y dónde ocurrió. Después de recibir el registro, un agente de tránsito tendría que analizarlo y contrastar lo observado con las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Solo si encuentra que el material permite comprobar una infracción podría avanzar con la imposición del comparendo.

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De esta manera, la propuesta busca establecer una revisión previa antes de que un video ciudadano pueda convertirse en soporte de una sanción. El objetivo es que exista una verificación de las circunstancias que rodearon el hecho y que el procedimiento respete el debido proceso. La medida adquiere especial relevancia ante la posibilidad de que también se presenten registros manipulados o contenidos creados mediante herramientas de inteligencia artificial. Por esta razón, el proceso de revisión será determinante para establecer si el material corresponde realmente a una situación ocurrida en la vía.



El mal parqueo y su impacto en la movilidad de Bogotá

La iniciativa parte de un problema que las autoridades vienen identificando en distintos puntos de la ciudad. Según cifras de la Secretaría de Movilidad recogidas por Noticias Caracol, el 54% de la congestión vehicular en Bogotá estaría relacionada con vehículos mal estacionados. Durante 2026, además, se han generado más de 10.000 comparendos por estacionamiento indebido y se han reportado 847 inmovilizaciones relacionadas con esta conducta. Entre los corredores señalados por las autoridades aparecen la calle 26, entre la avenida Ciudad de Cali y el aeropuerto El Dorado, así como las carreras Séptima y 11, en sectores próximos a las calles 123 y 111.



En cuanto a las localidades con mayor número de comparendos por esta conducta, Chapinero y Fontibón aparecen entre las de mayor incidencia, con más de 8.000 sanciones cada una, según los datos entregados por la Secretaría de Movilidad. La ubicación de vehículos en zonas donde está prohibido estacionar puede afectar la circulación y reducir el espacio disponible para quienes transitan por estos corredores. Por eso, la nueva propuesta busca ampliar las posibilidades de detección de estas infracciones. Tenga en cuenta que aunque el Concejo de Bogotá ya aprobó el proyecto de acuerdo, la medida todavía no está operando. Para que pueda comenzar su implementación hace falta la firma del alcalde y posteriormente deberán definirse los aspectos técnicos y operativos del mecanismo.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL