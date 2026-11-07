Hallan con vida en Bogotá a exmarine de EE. UU. reportado como desaparecido hace tres meses

El hallazgo de Aditya Jaikarran, un estadounidense de 32 años y exintegrante de la Marina de EE. UU., puso fin a su búsqueda que duró más de 90 días en Bogotá. El exmilitar llegó a Colombia el 12 de junio de 2026 por motivos de trabajo. Sin embargo, a partir del 9 de julio sus familiares no volvieron a saber de él, lo que encendió las alarmas y dio inicio a una intensa búsqueda para dar con su paradero.

El caso dio un giro inesperado en un establecimiento comercial del norte de Bogotá, donde el ciudadano sufrió una complicación de salud debido que llevaba varios día sin comer. Tras sufrir una convulsión dentro de un supermercado, fue trasladado de inmediato al Hospital Simón Bolívar. Fue allí donde un funcionario de Migración Colombia lo reconoció al comparar sus rasgos físicos con las fotos que circulaban en medios de comunicación y redes sociales.

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Robado en Santa Fe e incomunicado por el idioma

Durante estos meses el ciudadano estadounidense enfrentó momentos muy difíciles que lo llevaron a terminar viviendo en la calle. Luego de cambiar de lugar de residencia, caminaba una noche por la localidad de Santa Fe y decidió quedarse a descansar en un parque público. En ese lugar, varios hombres lo abordaron y le quitaron todas sus pertenencias, incluyendo su pasaporte y su celular.



El atraco dejó al estadounidense sin documentos de identidad y sin posibilidad de llamar a sus seres queridos, ya que no se sabía los números de memoria. La situación se complicó todavía más por la barrera del idioma, pues el exmarine no habla español y eso le impidió pedir ayuda o explicarse con la gente. Al quedarse sin dinero y perder su empleo, Jaikarran quedó en una situación de total vulnerabilidad, deambulando por zonas como el Parque Nacional y varios puntos del centro bogotano.

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La búsqueda internacional de su familia

Durante las semanas en que estuvo desaparecido, la Policía registró un antecedente en el barrio Los Lagartos por un altercado en un local comercial. Sin embargo, esa pista no permitió ubicarlo en su momento.

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La incertidumbre llevó a sus familiares a viajar directamente desde Estados Unidos a Bogotá. Acompañados y guiados por la abogada Valeria Ponce, recorrieron barrios como Santa Fe y Las Cruces, e incluso buscaron en la sede de Medicina Legal. A pesar de todos sus esfuerzos, los altos costos del viaje obligaron a sus parientes a regresar a su país, dejando las labores de búsqueda en manos de la abogada.

Estado médico y las palabras del exmarine

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Tras ser ubicado en el hospital, los profesionales de la salud evaluaron el estado del ciudadano norteamericano. La abogada de la familia compartió detalles clave sobre cómo se encuentra física y emocionalmente.

Respecto a la salud de Jaikarran, la abogada Valeria Ponce afirmó en una entrevista con el canal CITYTV que "se encuentra muy bien de salud, su salud mental se encuentra muy bien". De igual manera, aclaró que "no estuvo como consumidor de ningún tipo de sustancia" y destacó que "por la barrera del idioma le resultó muy difícil poder obtener ayuda por parte de los ciudadanos".

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Por su parte, el propio Aditya Jaikarran habló con el canal capitalino sobre su experiencia en la ciudad tras recibir ayuda. El estadounidense contó que guardaba una buena impresión de Colombia y sus habitantes y de su gastronomía. El exmilitar también señaló que tiene previsto "regresar al país, aunque posiblemente no a Bogotá".

Lo que sigue para el ciudadano estadounidense

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Como su permanencia en Colombia superó los 90 días permitidos legalmente, su familia y su abogada ya están realizando los trámites correspondientes ante Migración Colombia para gestionar su salida voluntaria. De esta manera buscan solucionar su situación migratoria antes de que emprenda el viaje de regreso a Estados Unidos.