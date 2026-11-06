Docente de Barranquilla, desaparecida hace dos años, fue encontrada deambulando en Bogotá

La profesora Arleth Carolina Álvarez Castillo salió en octubre de 2024 de su apartamento de Alameda del Río, en Barranquilla, y no se supo más de ella durante mucho tiempo. Pero su mamá, Leida Castillo, nunca se rindió hasta encontrarla. Su corazón y su convicción no dejaron de buscarla por todos lados. Hasta que finalmente recibió la llamada que esperó durante más de 700 días, en la que le anunciaban que su hija fue encontrada con vida. En la comparsa de la Batalla de las Flores, del Carnaval de la 44, fue vista sosteniendo un letrero y clamando por su aparición.



¿Dónde apareció Arleth Carolina?

La mujer de 35 años fue ubicada cuando vagaba por las calles de Bogotá, a más de 1.000 kilómetros de distancia por carretera de su tierra y de sus seres queridos. La gran noticia fue confirmada por la propia madre de Arleth Carolina a un medio regional. Leida tuvo que romper con la distancia que las separaba, desde el Atlántico hasta la fría capital. La Alcaldía de Malambo le facilitó los pasajes para que tomara un avión e hiciera el viaje. (Le puede interesar: Viajaron a Bogotá por un empleo y fueron secuestradas: rescate sacó a la luz una red criminal)

Hasta ahora se desconoce en qué estado fue encontrada la profesora. Solo se sabe que estaba “deambulando por las calles de Bogotá”, aunque no se especificó el sector en el que se registró el hallazgo ni el estado de salud que tiene. Su mamá está concentrada en avanzar en las diligencias para volver a casa, ahora sí con su hija. Su familia, mientras tanto, celebra en redes sociales esta gran noticia para todos los allegados de la profesora.

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Doña Leida se convirtió en un símbolo de dolor durante la Batalla de las Flores. En medio de la fiesta y el gozo, sostuvo con firmeza el letrero que tenía la foto de Arleth, con las palabras “desaparecida” abajo. “¿La has visto?”, le preguntaba a todos. Entre el gozo, ella indagaba con las personas si habían visto al fruto de sus entrañas, que creció hasta ser una educadora, con magíster y un trabajo en un colegio de Sabanagrande. (Lea también: Caso Ana Lucía González: Fiscalía revela detalles de lo ocurrido a la menor antes de su muerte)



¿Cuántos desaparecidos hay en Colombia?

Colombia registra un total de 6.261 personas desaparecidas, de acuerdo con el registro histórico del Observatorio de Medicina Legal. De ellas, 3.822 siguen sin aparecer, 2.257 fueron halladas con vida y 182 fueron encontradas muertas.

María Paula Rodríguez Rozo

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