Caso Ana Lucía González: Fiscalía revela detalles de lo ocurrido a la menor antes de su muerte

La Fiscalía General de la Nación formuló una nueva imputación contra Shenner José Rojas Lárez, señalado de causarle la muerte a Ana Lucía González, una niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre de 2026 en un canal de aguas lluvias de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.



¿Qué le pasó a Ana Lucía González?

El nuevo cargo está relacionado con presuntos hechos de violencia sexual contra la menor de edad. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, luego de recaudar nuevos elementos materiales probatorios.

El hombre, de nacionalidad venezolana, ya había sido vinculado a la investigación por los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

De acuerdo con la Fiscalía, los nuevos señalamientos se sustentan en un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los informes de la entidad evidenciaron que Ana Lucía habría sufrido agresiones sexuales tanto el día de su muerte como meses antes. Las evidencias indicarían, además, que los comportamientos contra su integridad y formación sexual no se habrían limitado a tocamientos abusivos.

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¿Qué se sabe del caso de Ana Lucía González?

Los hechos investigados comenzaron el 14 de septiembre de 2026 en una vivienda de Mosquera, Cundinamarca. Según la reconstrucción de la Fiscalía, Rojas Lárez sostuvo una discusión con su compañera sentimental, quien era hermana de la niña. Ante la actitud violenta que presuntamente asumió el hombre, Ana Lucía salió del inmueble en busca de ayuda. Sin embargo, el procesado habría ido detrás de ella y, cuando la alcanzó, la convenció de subir a su motocicleta. Posteriormente, la trasladó hasta un inmueble ubicado en Fontibón, en el occidente de Bogotá. El 15 de septiembre, el cuerpo de la menor fue encontrado en un canal de aguas lluvias de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.



¿Qué cargos enfrenta José Rojas Lárez?

Con esta nueva imputación, Shenner José Rojas Lárez deberá responder por otro delito relacionado con los hechos investigados contra Ana Lucía. El proceso ya incluía los señalamientos por feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado. Ahora, la Fiscalía adicionó el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, a partir de los hallazgos de Medicina Legal.



La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones y la muerte de la niña, así como la responsabilidad del procesado en los hechos. Los cargos formulados por la Fiscalía corresponden a señalamientos dentro de un proceso penal y no constituyen, por sí mismos, una sentencia condenatoria.

María Paula Rodríguez Rozo

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