Cierran bar que funcionaba bajo fachada de sindicato: hallaron 47 menores, armas y estupefacientes

Un establecimiento ubicado en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, fue intervenido y nuevamente sellado por las autoridades luego de que en su interior fueran encontrados 47 menores de edad, quienes habían sido convocados a un evento que se difundía a través de redes sociales.

La intervención fue posible gracias a las labores de investigación y seguimiento adelantadas por las autoridades, que permitieron identificar el lugar donde se desarrollaba la actividad. Al llegar al establecimiento, funcionarios de la Policía y de la Secretaría de Seguridad encontraron a los menores y activaron de inmediato el protocolo para el restablecimiento de sus derechos.

En el procedimiento participaron integrantes de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Alcaldía Local de Teusaquillo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



Tras encontrar a los 47 menores de edad dentro del establecimiento, el personal del ICBF intervino para verificar su situación y garantizar el restablecimiento de sus derechos.



Según la información entregada por las autoridades, la mayoría de los menores fueron entregados a sus padres, quienes acudieron al lugar para recogerlos. Algunos de ellos habrían utilizado mentiras para poder salir de sus casas y asistir al evento.

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Otros menores fueron trasladados a centros zonales del ICBF para continuar con el procedimiento correspondiente. Además, uno de los menores fue llevado a un centro médico, al parecer debido a que presentaba un alto grado de alicoramiento.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que durante el operativo, además, las autoridades incautaron armas cortopunzante y estupefacientes.

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Establecimiento había cambiado varias veces de razón social

Durante la revisión de la documentación del establecimiento, las autoridades encontraron que el lugar había cambiado su razón social en múltiples ocasiones.

De acuerdo con la información oficial, estos cambios se habrían realizado con el propósito de evadir los controles de las autoridades. El establecimiento, además, registra cuatro suspensiones anteriores y, después de la intervención realizada en esta ocasión, nuevamente fue sellado.

Las autoridades habían identificado que el lugar funcionaba bajo una fachada de sindicato. Sin embargo, durante el operativo se verificaron las condiciones en las que se encontraba el establecimiento y la presencia de los menores de edad.

Tras el operativo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para informar cualquier comportamiento o acción que pueda vulnerar los derechos de los menores de edad.

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Para estos casos se encuentran habilitadas las líneas 123 y 141, a través de las cuales se pueden reportar situaciones que requieran la intervención de las autoridades.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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