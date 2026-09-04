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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Papá de dos menores en Bogotá habría cometido actos sexuales contra ellas desde 2020: fue capturado

Papá de dos menores en Bogotá habría cometido actos sexuales contra ellas desde 2020: fue capturado

Este sujeto presuntamente les daba juguetes y dinero para asegurar su silencio, aunque llegó al punto de amenazar con asesinar a su madre si revelaban algo.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Dos menores de edad presuntamente fueron víctimas durante más de seis años de actos sexuales que fueron perpetrados por su propio papá y fueron obligadas a mantenerse calladas. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en tiempo récord a este padre de familia que ahora enfrenta un proceso por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. Y es que este ciudadano es señalado de haber sometido a vejámenes a sus dos hijas, de 8 y 12 años de edad. Tras una investigación de 15 días, se materializó la captura a través de la Seccional de Investigación Criminal.
Las labores de policía judicial permitieron conocer el presunto accionar de este hombre. El indiciado, al parecer, aprovechaba su cercanía y el grado de consanguinidad con las menores para cometer el delito. De acuerdo con las declaraciones, este hombre realizaba tocamientos indebidos a las dos niñas. Sumado a esto, y para asegurar el silencio de las víctimas, las manipulaba con dinero y juguetes.

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El señalado presuntamente prohibía a las menores relacionarse con otras personas, les restringía el uso de celulares y las amenazaba con causar daño o la muerte a su madre si confesaban. Pero esta situación se remonta al año 2020 hasta la fecha, según la Policía. Este comportamiento incluso se habría repetido durante un viaje familiar que hicieron a Alemania.
La primera alerta de este caso provino de la institución educativa de una de las niñas, que citó a la mamá de las menores para notificarle sobre comportamientos extraños y una situación incómoda de la menor de 12 años hacia su padre. La progenitora abordó a la niña y, en ese momento, la menor decidió confesar los continuos vejámenes a los que fue sometida por su papá.

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La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que rompa el silencio y siga denunciando cualquier hecho que afecte la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes a través de las líneas de emergencia 123, 141 del ICBF o al CAI más cercano.
De acuerdo con cifras de Medicina Legal, de enero a junio de 2026 se han realizado más de 7.000 exámenes médico-legales por presunto delito sexual en Colombia en menores, que corresponde al 46,29 % (casi la mitad) en la estadística de lesiones no fatales en niños, niñas y adolescentes. La población que más ha sido examinada son los adolescentes de 12 a 17 años, con 4.328 exámenes registrados. A esta estadística se le suma el hecho que la violencia sexual es la principal causa de ingreso a restablecimiento de derechos, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también señala que esta clase de violencia que afecta a niñas y mujeres adolescentes ocurren, en su mayoría, en entornos que son considerados seguros.
María Paula Rodríguez Rozo
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