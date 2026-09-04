¡Atención usuarios de TransMilenio! Habrá cierre temporal de estación en la Troncal Caracas

Los usuarios de TransMilenio que utilizan la estación Calle 22 deberán tener en cuenta un cierre temporal que comenzará en la noche de este viernes 4 de septiembre y se extenderá durante el fin de semana. De acuerdo con la información divulgada por la empresa, la estación permanecerá cerrada desde las 11:00 p. m. del viernes 4 de septiembre hasta las 4:00 a. m. del lunes 7 de septiembre, como consecuencia de las obras de construcción del Metro de Bogotá.

¿Qué pasará con las rutas B13 y H13?

Durante el cierre, los servicios B13 y H13 tendrán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio, por lo que los pasajeros que habitualmente utilizan Calle 22 deberán tener en cuenta este cambio para sus desplazamientos. La modificación hace parte de las medidas adoptadas para facilitar la operación de los servicios mientras avanzan los trabajos relacionados con la construcción del Metro de Bogotá.

¿Cuándo volverá a cerrar la estación Calle 22?

El cierre no se limitará a este fin de semana. Según la información publicada por TransMilenio, posteriormente la estación tendrá cierres nocturnos de manera periódica. De lunes a viernes, la estación permanecerá cerrada entre las 11:00 p. m. y las 4:30 a. m. Asimismo, durante los fines de semana el cierre comenzará los viernes a las 11:00 p. m. y se extenderá hasta los lunes a las 4:30 a. m. Por esta razón, se recomienda a los usuarios planear sus viajes con anticipación, revisar las alternativas disponibles y tener en cuenta los cambios en los puntos de parada antes de iniciar sus recorridos.



Otros cierres que afectan a TransMilenio

Además del cierre temporal de la estación Calle 22, los usuarios deben tener en cuenta otras modificaciones que continúan vigentes en el sistema:



Estación Restrepo: el vagón 2, en sentido norte-sur , permanece cerrado hasta el domingo 6 de septiembre de 2026 debido a trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial. Durante este periodo, el servicio H13, con destino al Portal Tunal, realiza su parada temporal en el vagón 1 de la estación Restrepo.

el , permanece cerrado hasta el debido a trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial. Durante este periodo, el servicio de la estación Restrepo. Estación Calle 76: el cierre es definitivo y comenzó el sábado 22 de agosto de 2026, como parte de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá. En su reemplazo entró en operación la nueva estación Calle 72, mientras que los usuarios también pueden utilizar las estaciones Héroes - Colmena Seguros y Polo como alternativas.

María Paula Rodríguez Rozo

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