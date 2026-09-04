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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Grave accidente en sur de Bogotá: motociclista murió en choque y hay caos vehicular hacia Soacha

Grave accidente en sur de Bogotá: motociclista murió en choque y hay caos vehicular hacia Soacha

No es el único accidente que se reporta a esta hora en la autopista Sur. Un carro y otra motocicleta colisionaron, dejando herida a una mujer y a su acompañante.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Murió motociclista en choque cerca de la Terminal del Sur y se agrava el caos vehicular
Murió motociclista en choque cerca de la Terminal del Sur y se agrava el caos vehicular -
NC

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, se reporta caos en la movilidad en el sur de Bogotá, debido a múltiples accidentes de tránsito registrados que han paralizado el tráfico en sentido oriente-occidente. Las autoridades de tránsito y de salud se encuentran en los puntos afectados atendiendo las emergencias e investigando las causas de los incidentes.

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El hecho más grave reportado en este importante corredor vial ocurrió a la altura de la Terminal del Sur, donde se confirmó un lamentable accidente de tránsito en el cual perdió la vida un motociclista. En el lugar de los hechos, personal de la Policía de Tránsito y agentes investigadores adelantan las labores correspondientes para determinar las circunstancias precisas del siniestro. Debido a este suceso fatal, el flujo vehicular se encuentra severamente afectado, generando un prolongado trancón.

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Choque con heridos complica la salida de Bogotá

Kilómetros atrás del accidente fatal, en el mismo sentido de salida de la ciudad hacia el municipio de Soacha, se registró otro fuerte accidente de tránsito. En este punto, un vehículo y una motocicleta colisionaron, dejando herida a la mujer que conducía la moto y a su acompañante. Dos ambulancias se desplazaron de inmediato al sitio para brindar atención médica de urgencia y trasladar a ambas personas a un centro asistencial. Al mismo tiempo, oficiales de tránsito recopilan testimonios y entrevistas en la zona para esclarecer las responsabilidades del choque.

El efecto combinado de estos dos siniestros viales mantiene la movilidad a un ritmo extremadamente lento para quienes intentan salir por el sector del sur de la capital. La situación amenaza con empeorar progresivamente debido al inminente inicio de la hora pico. Ante el severo colapso de la Autopista Sur, las autoridades han hecho un llamado a los conductores para que tomen rutas alternas y eviten transitar por este tramo que se encuentra sumamente complicado.

ÁNGELA URREA PARRA
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