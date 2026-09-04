Video | Violento robo a usuario de patineta eléctrica en Bogotá: ladrón quedó libre

Una vez más, la tecnología hizo registro de un nuevo hecho de inseguridad, esta vez en Bogotá. Un joven ciudadano que se desplazaba en una patineta eléctrica en horas de la noche fue víctima de un violento robo en la calle 26, justo en frente de la Universidad Nacional, en el barrio Quinta Paredes. Todo quedó grabado por la cámara de seguridad que tenía incrustada el vehículo. El presunto ladrón fue dejado en libertad.

La grabación empezó a circular en redes sociales y suscitó fuertes críticas a la seguridad que tiene la ciudad en la actualidad, además generó preocupación por el estado del conductor. Y es que el registro audiovisual muestra que el ciudadano estaba circulando por el andén cuando de repente apareció un hombre que lo interceptó en su camino con un objeto contundente de considerable tamaño. Con este elemento, el señalado ladrón golpeó a su víctima y lo derribó del vehículo. El sujeto logró su cometido, pues el ciudadano cayó junto a su patineta. Finalmente, no se pudo ver en qué terminó el hecho, pues la cámara dejó de grabar.

#BOGOTÁ. Un joven fue víctima de robo la noche del pasado 18 agosto, en la Calle 26, a la altura de la Universidad Nacional. El hecho quedó registrado en la cámara del afectado, donde se observa cómo los individuos lo interceptaron y lo tiran al suelo golpeándolo fuertemente para… pic.twitter.com/1zMrNQhPMV — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 3, 2026

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los uniformados de la estación de la localidad de Teusaquillo lograron la captura en flagrancia del sujeto en cuestión por el delito de hurto. La diligencia se dio poco después de que se informara a través de la central de radio sobre el intento de “robo de una bicicleta eléctrica” y la detención de un ciudadano por parte de la comunidad. Una patrulla fue hasta el lugar de los hechos y entrevistó a la víctima, quien aseguró que dicha persona retenida es responsable del hurto de su vehículo. Finalmente, los elementos fueron entregados a su respectivo propietario. A pesar de efectuar la captura, el presunto ladrón fue dejado en libertad ya que no tenía antecedentes judiciales.

Este caso vuelve a encender la discusión de un debate recurrente al que se le ha buscado una solución puntual que sería implementada en la capital, y trata sobre la relación entre la presencia del alumbrado público y la seguridad. El Distrito planteó a mediados del 2026 que se incorpore iluminación pública en las calles con inteligencia artificial y otras tecnologías. La estrategia, presentada al Concejo de Bogotá, contempla que se instalen sensores, cámaras y dispositivos conectados mediante tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), integrados a los postes de alumbrado público en distintas zonas de la ciudad. “Hace 40 años el alumbrado servía solo para sacar de la oscuridad una calle o un barrio. Cada poste iluminado podrá ser una red inteligente que aportará seguridad, conectividad, movilidad y calidad de vida”, señaló la Alcaldía.

María Paula Rodríguez Rozo

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