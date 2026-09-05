Presuntos médicos falsos habrían intervenido a más de 200 personas en Bogotá: fueron judicializados

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo, señalados de hacerse pasar presuntamente por médicos y realizar procedimientos estéticos invasivos a más de 200 personas en Bogotá, sin contar con títulos que los acreditaran como médicos o cirujanos.

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían acondicionado diferentes consultorios mediante distintas razones sociales con el propósito de aparentar que se trataba de establecimientos legalmente habilitados para la prestación de servicios de salud. En estos lugares se ofrecían procedimientos estéticos invasivos que eran promocionados principalmente a través de redes sociales.

La Fiscalía señaló que las evidencias obtenidas apuntan a que Henao y Lengua Jaramillo, al parecer, utilizaban diplomas falsos para generar confianza entre las personas que acudían a los inmuebles donde se realizaban las intervenciones.



Los lugares contaban con personal, auxiliares, camillas y diferentes elementos que daban apariencia de centros habilitados. Sin embargo, según el ente investigador, los procedimientos se realizaban sin las condiciones adecuadas de asepsia, sin valoración por parte de anestesiólogos certificados y sin historias clínicas, entre otras irregularidades.



Entre las intervenciones que presuntamente fueron realizadas se encuentran liposucciones, lipólisis láser, lipólisis láser gold, transferencias de grasa, aumento de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias.

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La investigación también documentó algunos casos que generaron especial preocupación. Según la Fiscalía, algunas de las víctimas habrían despertado durante las cirugías y, ante las manifestaciones de dolor, la pareja presuntamente habría recurrido a acciones como cubrirles la boca o sujetarlas para impedir que gritaran.

Según la información recopilada por la Fiscalía, la pareja ofrecía los servicios principalmente mediante redes sociales, donde difundía promociones y precios atractivos para captar a las personas interesadas en someterse a procedimientos estéticos.

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Como resultado de esta actividad, los procesados habrían obtenido más de 568 millones de pesos, correspondientes a los pagos realizados por 59 personas identificadas dentro de la investigación.

Por estos hechos, una fiscal de apoyo de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa y falsedad material en documento público, estas tres conductas agravadas, además de fraude procesal.

De acuerdo con la Fiscalía, los cargos fueron aceptados por Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo.

Los dos procesados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, en un inmueble ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

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Durante las diligencias de captura, las autoridades incautaron los diplomas que presuntamente eran utilizados para acreditar una condición profesional que no tendrían. También fueron encontrados dinero en efectivo y artículos empleados en los procedimientos estéticos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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