Ranking de los 10 casos más reportados a la Línea 123 en Bogotá, según Concejo

Entre enero de 2022 y mayo de 2026, la Línea de Emergencias 123 recibió más de 10,4 millones de llamadas relacionadas con diferentes situaciones reportadas por los habitantes de la capital. Los datos, revelados por el concejal Jesús David Araque, permiten identificar cuáles son los problemas que más preocupan o afectan a los ciudadanos y que llevan a solicitar la intervención de las autoridades. El panorama incluye hechos asociados con la seguridad como hurtos y presencia de personas sospechosas; situaciones de convivencia, movilidad, entre otras.

Para el concejal Araque, los reportes evidencian que algunos de los conflictos que afectan la tranquilidad en la ciudad están relacionados con la intolerancia, el incumplimiento de las normas y las dificultades para resolver las diferencias de manera pacífica. "Las cifras muestran una realidad que no podemos ignorar: muchos de los conflictos que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos nacen de la intolerancia y del irrespeto por el otro. Bogotá necesita recuperar la cultura ciudadana como una herramienta para prevenir la violencia y construir una ciudad más segura", indicó el funcionario.

El primer lugar del listado lo ocupan las riñas, con 1.957.736 llamadas. Se trata de una de las situaciones que más demanda la atención de las autoridades y que puede estar relacionada con discusiones entre vecinos, conflictos en espacios públicos o enfrentamientos entre ciudadanos. En segundo lugar aparece el ruido excesivo, con 1.481.735 reportes. Este tipo de llamados evidencia que las diferencias relacionadas con los niveles de ruido siguen siendo una de las principales causas de conflicto entre habitantes de la ciudad.



Este es el top 10 de situaciones más reportadas a la Línea 123

De acuerdo con la información presentada por el concejal Jesús David Araque, estas son las diez categorías con mayor número de llamadas:



Riñas: 1.957.736 llamadas.

1.957.736 llamadas. Ruido excesivo: 1.481.735.

1.481.735. Accidentes de tránsito: 1.044.984.

1.044.984. Verificación de situaciones: 587.934.

587.934. Maltrato: 555.488.

555.488. Hurto en proceso: 433.369.

433.369. Personas o vehículos sospechosos: 360.562.

360.562. Narcóticos: 317.732.

317.732. Vehículos mal estacionados: 235.698.

235.698. Hurto consumado: 201.005.

¿En qué localidades se concentran algunos de los reportes?

El comportamiento de las llamadas no es igual en todas las localidades de Bogotá. Según el análisis presentado, Suba, Kennedy y Engativá aparecen de manera recurrente entre las zonas con mayor número de reportes relacionados con diferentes categorías. Estas localidades registran presencia destacada en reportes asociados con riñas, movilidad, consumo de sustancias psicoactivas y vehículos abandonados. En el caso específico de los reportes por maltrato, las localidades que aparecen con mayores registros son Kennedy, Suba y Bosa.



A partir de estas cifras, el concejal Jesús David Araque planteó que la discusión sobre seguridad en Bogotá no debería concentrarse únicamente en el número de policías, cámaras o sanciones. "Tenemos un serio problema convivencia y de falta de cultura ciudadana. No todo se resuelve con más policías, más cámaras o sanciones. El reto: respetar al otro, cumplir las normas y aprender a solucionar las diferencias sin violencia. La cultura ciudadana no es un eslogan. Es una política para vivir mejor y tener una gran ciudad".



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL