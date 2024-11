Con tapas de cerveza, habitantes de Ciudad Bolívar refuerzan casas en riesgo por deslizamiento

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo de Bogotá monitorea de manera permanente 21 puntos de la ladera de la capital por riesgo de deslizamiento. Los ocho puntos más críticos están ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar.

El desprendimiento de tierra amenaza varias casas de este sector. En el barrio Álvaro Bernal Segura, el cauce que pasa por la zona tiene en alerta a los vecinos que residen allí. Varias de las casas ya han quedado en solo escombros, mientras que los habitantes desesperados elaboraron unos cercos improvisados con madera, láminas, puntillas y hasta con tapas de cerveza para evitar que el terreno siga cediendo.

Hasta el momento se han evacuado a las familias que vivían en seis casas de la zona, mientras que los demás habitantes piden garantías de seguridad para no perder lo que han construido en sus hogares.

Cientos de familias en Ciudad Bolívar están en riesgo - Foto suministrada

Publicidad

Los vecinos del barrio La Estrella Baja en Ciudad Bolívar enfrentan el riesgo de un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias. Hay 21 puntos identificados en alerta y bajo monitoreo constante por parte de las entidades del Distrito.

“Provisionalmente, porque no tengo más material; falta madera gruesa, me faltan láminas. Uno no está tranquilo, en cualquier momento de la noche se puede derrumbar esto”, manifestó Filemón Ocasio, habitante de la zona en riesgo.

Publicidad

La situación es alarmante: casas reducidas a escombros y deslizamientos de tierra diarios. Una de las viviendas más afectadas es la de Olga Quito, quien vive con su esposo y dos menores, al borde del abismo. La familia enfrenta a diario el temor de un colapso inminente debido a la inestabilidad del terreno.

"La verdad, sentimos miedo por los niños más que todo. Cuando llueve es peor porque se filtra el agua en las partes de atrás y ya está corriendo la casa prácticamente”, dijo Quito.

Funcionarios del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo continúan realizando visitas a estas zonas, priorizando los hogares que requieren evacuación con el apoyo de la Secretaría de Integración Social.

Las comunidades afectadas insisten en que se necesitan soluciones de fondo que garanticen su seguridad a largo plazo.