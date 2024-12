Crece preocupación por Sara Jiménez Silva, joven desaparecida en Bogotá: esto dice su familia

Los padres y conocidos de Sara Jiménez Silva, adolescente de 14 años, están preocupados desde hace más de una semana por el paradero de la joven, quien desapareció el pasado 10 de diciembre en Engativá, al occidente de Bogotá .

Su madre, Paola Silva, comentó que no sabe nada de su hija desde ese martes a las 8 de la mañana, cuando fue a despertarla a su habitación, pero ella ya no se encontraba. Se cree que pudo haber salido hacia las 5 a.m. "Cuando fui a despertarla para darle el desayuno ya no estaba en el cuarto", aseguró para Noticias Caracol.

Desde entonces, de acuerdo con Paola, ni sus conocidos ni las autoridades han dado nuevas pistas del paradero de su hija Sara. "No nos han dado ninguna razón. No tenemos idea de dónde pueda estar o con quién", afirmó.

Según su familia, la joven es de 1,58 de estatura, tiene el cabello negro y portaba una pantaloneta gris y un saco negro en el momento de su desaparición.

"Aunque la distancia nos separe, mi amor por ti nunca desaparecerá. Siempre te buscaré con la esperanza de abrazarte nuevamente, porque eres nuestra razón de vivir", dijo su familia en una imagen difundida en redes sociales.

Sus allegados indicaron que, quien tenga información sobre el paradero de Sara Jiménez, puede comunicarse a los números 3142748505, 3102557794 y 3124648641.



¿Cómo reportar a alguien desaparecido en Bogotá?

La Fiscalía General de la Nación tiene a disposición de la ciudadanía el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), una herramienta que se activa para ubicar a las personas desaparecidas. Su objetivo es hacer que las autoridades judiciales ordenen de forma inmediata todas las diligencias necesarias para la localización de la persona desaparecida.

Es importante aclarar que no hay que esperar un tiempo determinado para pedir la activación de este mecanismo, el cual se solicita ante un fiscal o un juez de manera gratuita.

Para iniciar este proceso es necesario suministrar todos los datos que permitan la identificación de la persona desaparecida, como prendas de vestir, características físicas, lugar de residencia y rasgos, entre otros. Se debe presentar su documento de identificación donde se visualice el nombre completo, RH, fecha de nacimiento y nacionalidad.

De acuerdo con información del ente investigador, cuando se dé con el paradero de la persona, “la liberación deberá producirse en presencia de un familiar, del agente del Ministerio Público o del representante legal de la víctima. Cuando la persona sea hallada sin vida, se adoptarán todas las medidas necesarias para la entrega del cadáver a los familiares”.

Dentro de los derechos de los familiares que activen este mecanismo están: ser informado y conocer las diligencias realizadas para la búsqueda; escoger el funcionario que tramitará el mecanismo y solicitar el cambio del funcionario judicial de ser necesario. Así mismo, tendrá derecho a solicitar la activación del mecanismo cuantas veces desee.

Para contactarse con la Fiscalía, la ciudadanía puede llamar al 01 8000 9197 48. En Bogotá al (601) 570 2000, opción 7, o también puede marcar desde su celular al 122. Por su parte, la Policía tiene a disposición la línea telefónica 123, en donde las personas reciben asesoría para denunciar.