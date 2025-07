¿Cuál será el día más lluvioso de esta semana en Bogotá? Nuevo pronóstico del clima del Ideam

En Bogotá, las lluvias continúan. Los recientes reportes del clima, emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), continúan pronosticando precipitaciones en diferentes puntos de la ciudad para esta semana del 21 al 25 de julio de 2025, razón por la que muchos habitantes de la capital deben programarse para evitar contratiempos por los trancones que producen estas condiciones climáticas.

Y es que la actual semana también podría estar acompañada por las lluvias que, frecuentemente, han presenciado los habitantes de Bogotá. Aunque los expertos de la entidad de meteorología dieron a conocer que en el clima de estos días predominaría el tiempo seco, la nubosidad presente en la ciudad incidiría en las condiciones de clima, provocando posibles precipitaciones en los sectores del occidente, el noroccidente y los cerros orientales, más específicamente durante las horas de la tarde.

De la misma manera, se conoció que estas precipitaciones, en su mayoría, ocurrirían durante las jornadas de la tarde y se caracterizarían por ser esporádicas y de poca duración. Asimismo, durante la semana del 21 al 25 de julio se presentará una temperatura mínima en la capital de 9 o 10 grados Celsius y una máxima que no superará los 20.

"El pronóstico del estado del tiempo para la semana del 21 al 25 de julio en la capital de la República, nos indica que tendríamos condiciones de tiempo mayormente seco con cielos parcial a mayormente nublado. Es probable que tengamos algunas lloviznas, lluvias muy ligeras o esporádicas sobre los sectores occidental, noroccidental y hacia la parte de los Cerros Orientales. Algunas lluvias muy tenues, especialmente en el transcurso de las horas de la tarde. Las temperaturas estarían oscilando la mínima entre los 9 o 10 grados Celsius y las máximas entre los 18 y 20 grados Celsius", dijo Luis Alfonso López Álvarez, meteorólogo del Ideam.



¿Cuál será el día más lluvioso de la semana en Bogotá? Clima del 21 al 25 de julio

Según los datos suministrados por el meteorólogo López Álvarez, el día más lluvioso podría ser este viernes 25 de julio, por lo que se recomienda programarse con antelación para evitar contratiempos provocados por las condiciones climáticas. "Se advierte que probablemente el día viernes pueda ser el día más lluvioso en el transcurso de esta semana", dio a conocer el meteorólogo previamente citado.



¿Por qué ha hecho tanto frío en Bogotá durante el mes de julio, según el Ideam?

Según el Ideam, en las últimas semanas Bogotá ha experimentado temperaturas mínimas que oscilan entre los 6.8 °C y los 11 °C, cifras habituales para esta época del año. No obstante, en determinados momentos del día, la sensación térmica ha sido percibida como más baja de lo usual. "Estos valores no tienen una cercanía a la temperatura mínima histórica del mes. Paulatinamente hemos tenido una mayor intensidad en los vientos característicos de este mes y el mes de agosto que puede influenciar también en este valor", dio a conocer la entidad.

En países del hemisferio sur como Argentina y Chile ya ha comenzado la estación invernal. "Con avance de frentes fríos, y otros sistemas que caracterizan su territorio a cientos de kilómetros de nuestro país. Estos sistemas avanzan hacia el norte afectando en algunos casos sectores de la Amazonía brasilera y en casos extremos la Amazonía colombiana, situación que no ha sido evidenciada en esta temporada del 2025".

Por este motivo, expresiones como “ola polar” o “frente frío” han empezado a usarse para describir estas sensaciones térmicas. Sin embargo, desde el Ideam explican que estos términos carecen de base técnica en el contexto colombiano: "Sin sustento técnico en nuestro país ecuatorial cuya influencia es indirecta". En relación con esto, la teniente Coronel Carolina Rueda afirmó: "La capital del departamento Amazonas, Leticia, reportó en el último mes una temperatura mínima de 19.5 ºC, siendo esta la menor en lo transcurrido del año".

Asimismo, Rueda añadió que "la mínima histórica tiene un reporte de 14.5 ºC y ese es un valor que se dio en algún momento de la historia por una condición específica. En este momento algunos valores de temperatura en la capital del país y en sectores del pie de monte amazónico y llanero también han reportado sensación térmica con algún tipo de tendencia al frío. Esto está correspondiente a un cambio de temporadas y a una transición de las estaciones".

Esta funcionaria también dijo que Chile, Argentina y algunos otros sectores de los territorios al sur del continente, como la Patagonia, reportan cambios de temperatura extremos asociados a a frentes fríos. Estos, están "asociados a la invierno regular que está pasando en esta en esta región del mundo. Esto no tiene una influencia directa y los frentes no han llegado hasta este el sector del país, toda vez que no tienen una influencia directa en nuestra climatología".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO