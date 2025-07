Influenciadora fue víctima de violento robo tras salir de zona T en Bogotá: “Me golpearon la cabeza"

Carolina García, 'una influenciadora' denunció haber sido víctima de un violento hurto en la noche del jueves 17 de julio, tras asistir a una fiesta en la Zona T de Bogotá. De acuerdo con el relato publicado por la joven en sus redes sociales, todo ocurrió después de asistir a un evento de Red Bull junto a sus amigas. Más tarde, se dirigieron a una discoteca ubicada en la calle 85, donde permanecieron hasta aproximadamente las 10:50 de la noche.

La creadora de contenido explicó que en estos casos suele ser usuaria de aplicaciones de movilidad por seguridad, pero esa noche decidió abordar un taxi frente a la discoteca debido a que este se le orilló y le ofreció el servicio directamente. La joven accedió, ya que deseaba llegar rápido a su casa para descansar.

García afirmó que, al subir al vehículo, indicó la ruta al conductor sin notar nada sospechoso al principio. “La verdad a mí el muchacho no me generó desconfianza, pero era porque yo no estaba prestando atención, en retrospectiva si hubo señales de que me iba a pasar algo”, declaró la joven en su publicación de TikTok. Instantes después de que el conductor saliera de una vía principal y tratara de meterse entre calles, García intentó guiar al conductor para que girara por la siguiente cuadra, pero el taxista ya estaba disminuyendo la velocidad. Segundos después, entraron dos sujetos al carro, un hombre por cada puerta.

“Me golpearon la cabeza, me la bajaron y me cubrieron con la chaqueta, me sacaron el celular, me revisaron la cartera y si yo traía algún tipo de joyería (...) Me pidieron la clave del iCloud, también como borrar y desvincular mi dispositivo del operador móvil, igualmente solicitaron las contraseñas de mis bancos”, añadió la influenciadora. Ella afirmó que uno de los atacantes se mostró especialmente violento, golpeándola constantemente, mientras que el otro, fue más calmado. El conductor fingió ser también víctima del asalto.

Aunque Carolina afirmó no haber visto algún arma de fuego o cortopunzante, los presuntos agresores la estuvieron amenazando constantemente con hacerle daño con alguno de estos elementos o con ser secuestrada uno o dos días esperando recibir algún pago por su liberación.

Finalmente, luego de aproximadamente unos 30 minutos, bajaron la velocidad del taxi y soltaron a la joven y le dieron la instrucción de que corriera en sentido contrario al automóvil, por lo que ella se dispuso a obedecer y, cuadras más adelante, logró ser auxiliada por una pareja de motorizados que procedió a facilitarle la forma de contactarse con su familia. "Casi que me botaron y yo salí corriendo", contó.

Posteriormente, la pareja que la ayudó pagó un servicio de Didi para que pudiera llegar a su casa. Este caso se suma a la inseguridad que se vive actualmente en la capital, siendo uno de los 64.704 hurtos a ciudadanos en lo que va corrido del 2025, según cifras de la Policía Nacional de Colombia.

ANDRÉS ADAMES

NOTICIAS CARACOL