El drama de una mujer atacada por su pareja en Bogotá: “Ha pasado un año y no ha sido condenado"

Una mujer en Bogotá comenzó a dar los primeros pasos en su proceso de rehabilitación tras sobrevivir a un intento de feminicidio por parte de su expareja sentimental. La víctima, identificada como Lina María Suárez, pide ayuda para terminar sus terapias.

Noticias Caracol habló con Lina sobre su proceso de recuperación y dijo que “ha sido un año largo, pero, gracias a Dios, hoy estoy viva, estoy recuperándome satisfactoriamente, ya estoy en la fase de caminador con la alegría de volver a camina y poder hacer otra vez mi vida”.

Lina indicó que en este momento se encuentra en la etapa final de su recuperación “que es caminador. Entonces, ahorita nosotras estamos buscando los medios para poder ir a la ciudad de Cali para hacer una terapia intensiva para lograr la fase de poder caminar”.

En cuanto a la atención que ha recibido por parte de su EPS, Lina sostuvo que “en un año no ha pasado mucho. Después de un año, por fin me pudieron tomar la medida de las férulas. No he tenido la primera terapia y quiero hacer un llamado a Sanitas para que por favor me ayuden. Tengo un año con sonda, que no es nada bueno para mi recuperación. Por fin me dieron el retiro de la sonda, me mandaron unos cateterismos y me mandaron unas sondas, pero no me las han autorizado y sin eso no me puedo hacer el retiro de esta sonda”.

Sobre el proceso en contra de su agresor, la víctima indicó que “ha sido difícil porque ha pasado un año y no ha sido condenado. Él aceptó cargos, pero aún no está la condena. Entonces, no es nada bueno para mí estarlo viendo cada mes porque prácticamente cada mes tenemos audiencias. Psicológicamente, no me ayuda en mi proceso de recuperación”.

Finalmente, Lina hizo un llamado a la Fiscalía para que acelere el proceso en contra de su agresor: “Ya quiero cerrar este capítulo, buscar una condena y ya dejar eso ahí”.

Lina María Suárez, víctima de intento de feminicidio

Cifra de feminicidios en Colombia

En 2024, se registraron 745 feminicidios en Colombia, según datos del Observatorio Colombiano de Feminicidios. Esta cifra refleja un aumento alarmante en comparación con años anteriores y evidencia la persistencia de la violencia de género en el país. Los departamentos con mayor incidencia fueron Antioquia, Bogotá y Atlántico.

En cuanto al primer trimestre del año 2025, Colombia registró 123 feminicidios, según datos del Observatorio de Feminicidios. Los departamentos con mayor incidencia fueron Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca.

¿Cómo denunciar violencia contra la mujer?

Si necesita denunciar violencia contra la mujer en Colombia, hay varias entidades a las que puede acudir:



Fiscalía General de la Nación: puede presentar la denuncia en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales o en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que operan las 24 horas.

Estaciones de Policía: puedes acudir a cualquier estación de Policía o a unidades especializadas como la Dijin, Sijin o el CTI, que remitirán el caso a la Fiscalía y a Medicina Legal.

Comisarías de Familia: si la violencia es intrafamiliar, estas entidades pueden ordenar medidas de protección como expulsar al agresor del hogar y garantizar la seguridad de la víctima.

Instituto de Medicina Legal: si usted ha sufrido agresión física o sexual, la autoridad que recibe la denuncia le remitirá a Medicina Legal para evaluar las lesiones.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): si la víctima es menor de edad, el ICBF puede recibir la denuncia y trasladarla a la Fiscalía.

EPS y servicios de salud: tienes derecho a recibir atención médica integral y gratuita, incluso si no has presentado una denuncia formal.

También puede llamar a la Línea 155, habilitada para casos de violencia de género, donde recibirá orientación y apoyo.

