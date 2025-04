Las pistas del feminicidio de Luisa Fernanda Saldarriaga: así identificaron las partes de cuerpo

Una menor de edad de 17 años, identificada como Luisa Fernanda Saldarriaga , fue encontrada sin vida al interior de una maleta en el municipio de Buga, Valle del Cauca. La joven, quien soñaba con ser profesional en derecho o ingeniería, salió de su casa para encontrarse con unos amigos y jamás regresó.

El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, comandante de la Policía del Valle del Cauca, informó que “el día 1 de abril del presente año, en el municipio de Buga, al interior del humedal de la laguna de Sonso, apareció un cuerpo sin vida al interior de una maleta. La Fiscalía General de la Nación, a través de Medicina Legal, logró identificar el cuerpo como Luisa Fernanda Saldarriaga Leal de 17 años de edad”.

Agregó la Policía que “dentro de las acciones judiciales, se tienen indicios de los presuntos responsables de este hecho, quienes estarían involucrados, de acuerdo con el material probatorio y la evidencia física recolectada, del homicidio de esta joven”.

Por su parte, la Personería de Buga envió un comunicado que decía: “Hacemos un llamado urgente y respetuoso a las autoridades competentes, especialmente a la Policía Nacional, a la Fiscalía y demás órganos de investigación, para que se esclarezcan estos hechos con celeridad y se garantice justicia para las víctimas y sus familias”.

Un familiar de la víctima mencionó que Luisa le pedía a su mamá trasladarse del municipio de Buga porque quería estudiar en otro lugar y se fueron a vivir a Tuluá. Sin embargo, contó el familiar en El Tiempo, para el mes de marzo del año 2025 se decidieron devolver a Buga.

"Nosotros estábamos el año pasado en Buga y nos fuimos para Tuluá. Vivimos allá. Nos fuimos en noviembre y el 29 de marzo nos vinimos otra vez para acá (Buga), porque ella (mencionaba) ‘nos íbamos y veníamos, nos íbamos y nos veníamos’. Decía: 'Ma, es que estoy aburrida por acá. Yo quiero ir a Buga, yo quiero estudiar en Buga. Me amaño más en Buga’", indicó la fuente en El Tiempo.

¿Para dónde fue Luisa Fernanda Saldarriaga antes de desaparecer?

El 28 de marzo, estando en Tuluá, la víctima le manifestó a la mamá que iba camino a Buga y que se encontraban en la tarde de ese día porque unos amigos de ella la iban a recoger: Dijo Luisa, según el familiar, “nos vamos a ir a callejear, a pasear". Además, sostuvo que ni la mamá de la joven ni la familia sabían cuáles eran los amigos con los que ella se iba a ir.

Desde aquel 28 de marzo, los familiares y allegados de Luisa comenzaron la búsqueda. Su familia aguardó su regreso aquella noche, pero nunca volvió a casa. Su madre y allegados intentaron comunicarse con ella, logrando únicamente una breve respuesta por Messenger el 31 de marzo, sin detalles sobre su paradero. Ese día marcó el último contacto que tuvieron con la adolescente. El 1 de abril, la Policía encontró el cuerpo sin vida al interior de una maleta y el miércoles 16 de abril confirmaron que el cuerpo pertenecía a la menor de edad.

Así identificaron el cuerpo

Luego de 15 días desde que encontraron el cuerpo sin vida e identificarlo como el de joven perdida, se supo que se pudo identificar a la menor porque tenía algunos tatuajes en el cuerpo. Uno de esos tatuajes parecía ser una muñeca y así fue como la familia logró identificar que era Luisa Fernanda.

Finalmente, las investigaciones de las autoridades apuntan a una persona que Luisa había conocido mucho tiempo antes de su desaparición y posterior hallazgo sin vida. Sin embargo, la identidad de esta persona aún es una incógnita y el caso no se ha catalogado, por parte de las autoridades, como un feminicidio, aunque todo indica que sí fue así. La familia de la víctima sostuvo en El Tiempo que "la Policía no volvió a llamar y no nos ha dicho nada".

