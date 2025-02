El drama del dueño del carro azul robado que ladrones utilizan para hurtar otros vehículos en Bogotá

A bordo de un carro azul , el cual es robado, un grupo de criminales viene aterrorizando a los dueños de camionetas en Bogotá. Estos criminales llegan a bordo del vehículo y con armas de fuego intimidad a los ciudadanos para hurtarlos.

En varios videos de cámaras de seguridad se ve a los mismos hampones llegando en el carro azul, interceptando a las víctimas y amenazándolas de muerte. En muchas oportunidades, estos criminales golpean a los dueños de los vehículos.

Durante el año 2024, en Bogotá, delincuentes se robaron 4.071 carros. En 1.174 de estos casos, los criminales utilizaron armas de fuego para despojar a las víctimas de sus pertenencias. Lo más preocupante es que estos sujetos roban una y otra vez en el mismo sector y en los mismos barrios.

En la noche del 31 de enero del 2025, sobre las 2:20 de la madrugada, un ciudadano fue víctima de estos ladrones de camionetas. Cuando se percató de la presencia de los criminales, el dueño del vehículo salió corriendo para evitar resultar herido. Los hampones dispararon en contra de los vecinos que salieron por las ventanas pidiendo auxilio.

La misma madrugada del 31 de enero, en el sur de Bogotá, otro hombre fue golpeado brutalmente por los mismos delincuentes del carro azul. En el video de cámaras de seguridad se ve cuando estos sujetos le pegan a la víctima con la empuñadura de las armas.

¿Dónde roban más carros en Bogotá?

Las localidades de Bogotá con más hurtos de vehículos son: Kennedy, con 983 casos; Puente Aranda, con 436 robos; Engativá, con 408 hurtos; Ciudad Bolívar, con 295 hechos; Rafael Uribe Uribe, con 254 casos; y la localidad de Suba, con 253 robos.

Noticias Caracol conoció al dueño de este carro azul, quien dijo que “ese vehículo a mí me lo robaron hace dos meses. A ese carro lo único que le cambiaron fue la placa, le quitaron la parrilla y le cambiaron los rines. Lo más triste ahorita es que están hurtando carros con ese vehículo.

El dueño del carro azul narró cómo le robaron su vehículo: “Yo fui a recoger un servicio en el barrio Gustavo Restrepo y, cuando llegué al destino, se acercaron tres tipos fuertemente armados y me hurtaron el vehículo. Hasta el momento, no me ha respondido ni la aplicación, ni el seguro. Llevo dos meses sin trabajar”.

Finalmente, el dueño del carro azul se quejó porque ve su vehículo andando por toda la ciudad de Bogotá, lo graban las cámaras y “no hay respuesta de las autoridades. Dicen que están en investigación, espero que haya capturas o que recuperen el carro”.

Víctima de robo de camioneta en Bogotá está hospitalizado

José Laureano Sánchez permanece bajo observación médica en el hospital San Blas, sur de Bogotá, luego de ser atacado por delincuentes que le intentaron robar su camioneta.

“Le están drenando el pulmón, ayer no pudo comer en todo el día, pero están pendientes de él”, indicó Jennifer Andrea Sánchez, hija de la víctima.

El hombre de 53 años fue atacado frente a su vivienda, en el barrio 20 de Julio. El criminal lo hirió en cinco oportunidades con un arma cortopunzante.

“Él estaba al frente de su casa, era la media noche y, como él tiene la mitad del cuerpo paralizado siempre se toma su tiempo para bajarse del carro y subir, no se percató de que la camioneta estaba abierta y los ladrones le abrieron el carro”, narró Jennifer.