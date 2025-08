Esposa de Miguel Uribe publica emotivo mensaje sobre el senador: “De la mano de Dios"

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, publicó una nueva historia en su cuenta de Instagram donde da un mensaje esperanzador sobre la salud del senador y precandidato del Centro Democrático.

En ella, se ve un recuerdo fotográfico del político junto a su pequeño hijo, posando de la misma forma frente a una pared, con una pierna recargada contra el muro. La imagen cobra mayor emotividad porque viene acompañada de la frase: “De la mano de Dios, pegaditos a Dios Pronto estarán 🙏 💙”.

Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado mientras adelantaba un mitin en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, de Bogotá, el 7 de junio de 2025. Desde entonces permanece internado en la Fundación Santa Fe, donde ha sido sometido a varias cirugías y su salud ha ido evolucionando, pues el adolescente que le disparó no solo le impactó una pierna, también lo hirió en la cabeza.

Menor que se entregó por información sobre atentado evadió centro de protección

El joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado contra el senador, evadió el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia. "La PGN (Procuraduría General de la Nación) manifiesta su rechazo por la evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay", señaló el organismo en su cuenta oficial de X.

"Este despacho ha iniciado indagaciones correspondientes para establecer responsabilidad de los hechos y condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente", agregó la entidad, que también pidió a las autoridades "trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible a fin de proteger la investigación".

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, respondió a la publicación de la Procuraduría y aclaró que se trata de un "adolescente que rindió una declaración, no tiene acusación ni privación de libertad, tiene restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado, solo eso". "Mientras se ubica (la) familia, no hay evasión porque no hay privación de libertad", insistió Cáceres.

La Fiscalía General de la Nación había informado el viernes 25 de julio que "se presentó un adolescente de 17 años que estaba siendo indagado por su presunta participación en una de las reuniones de planeación del ataque" contra Uribe Turbay. Según el ente acusador, el joven habría participado en dichas reuniones y suscribió un "compromiso voluntario por ampliar el interrogatorio", razón por la cual quedó bajo "una medida de protección por parte del ICBF".



Seis detenidos por el atetando a Miguel Uribe Turbay

Entre los privados a la libertad están el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque y será acusado formalmente el próximo 4 de agosto mediante el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos: Carlos Eduardo Mora González, quien habría participado en actividades previas y facilitado un vehículo que conducía para que otros implicados le pasaran el arma del fuego al adolescente el día del ataque; Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, de 19 años y quien presuntamente trasladó y entregó la pistola tipo Glock que usó el joven sicario; William Fernando González Cruz, alias El Hermano o El Viejo y quien presuntamente está implicado en la planeación, ubicación y selección del menor de edad que disparó, además de facilitar, en un carro azul, la huida de los demás involucrados en el atentado; Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, considerado el presunto coordinador del atentado, y Cristian Camilo González Ardila, quien se entregó voluntariamente y es señalado de haber sido contratado para llegar al lugar del atentado en motocicleta y esperar al sicario que accionó el arma contra Miguel Uribe Turbay.

