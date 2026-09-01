Grave incendio en bodega en Bogotá: reportan trancón en la avenida Cali con 13

Bogotá amaneció con la alerta de un incendio en una bodega ubicada en la avenida Cali con Calle 13. En las imágenes publicadas en redes sociales se observa la fuerza de las llamas que consumen un lugar usado para carrocería, mientras los bomberos trabajan para extinguir la conflagración. Las llamas ya consumieron gran parte de la estructura y, por el momento, no se reportan heridos por el incendio que se inició en la madrugada de este primero de septiembre.

Según el reporte de las autoridades, el incendio inició sobre las 4 de la madrugada. El cuerpo de Bomberos se encuentra en el lugar y logró controlar gran parte de la conflagración. A esta hora se reporta un gran trancón sobre la avenida Cali sentido sur-norte. La recomendación es tomar otras rutas alternas para evitar el alto tráfico.



Reportan gran trancón en la avenida Cali con calle 13

Testigos le contaron a Noticias Caracol que se registra un enorme trancón sobre la avenida Cali, exactamente desde la Biblioteca Tintal y hasta la calle 13. Varios usuarios tuvieron que caminar en el sector para acceder a transporte público y así poder llegar a sus trabajos. Un transeúnte compartió algunas fotografías que muestran una valla publicitaria que colapsó sobre un furgón que transitaba en el sector.

ÁNGELA URREA PARRA

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