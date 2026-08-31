Aerocivil restableció el servicio en el Centro de Control de Bogotá tras falla técnica.

La Aeronáutica Civil confirmó que el sistema de visualización de pantallas del Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia (CGAC), ubicado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, volvió a operar luego de la falla técnica registrada en la tarde. La entidad señaló que sus equipos de ingeniería y personal técnico lograron superar el inconveniente y que las operaciones aéreas se desarrollaron bajo los protocolos de seguridad establecidos.

La situación había generado una contingencia en el Centro de Control de Bogotá debido a una falla intermitente en el sistema utilizado para la visualización de la información relacionada con el control del tráfico aéreo. Ante este escenario, "gracias a la oportuna intervención del equipo técnico e ingenieros de la entidad, ha sido superada en su totalidad la falla intermitente registrada en el sistema de visualización de pantallas", del Aeropuerto Internacional El Dorado.



Aerocivil confirma que fue superada la falla en el Centro de Control de Bogotá

entidad explicó que, pese al problema técnico, las operaciones aéreas del país "se mantuvieron en continuo desarrollo bajo estrictos estándares de seguridad". Ante el evento, las autoridades modificaron temporalmente la forma en que se realizaba el control de las aeronaves en vuelo con la "activación de los protocolos institucionales de contingencia previstos para este tipo de situaciones".

La Aeronáutica Civil anunció que se restableció el servicio en el Centro de Control de #Bogotá tras la contingencia técnica. Esto dijeron las autoridades.



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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL