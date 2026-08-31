Autoridades identifican a adulto mayor que habría provocado incendio en zona verde del sur de Bogotá

Un adulto mayor fue identificado por las autoridades luego de que, según registros de cámaras comunitarias y sistemas de vigilancia, habría prendido fuego a pasto seco en una zona verde de la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá.

El hecho quedó registrado en video gracias a dispositivos de seguridad y a grabaciones realizadas por vecinos de la zona. En las imágenes fue identificado un hombre que llevaba sombrero y utilizaba un bastón, quien habría encendido el pasto seco en cuestión de segundos.

Hace unos días, la Alcaldía Local de San Cristóbal compartió las imágenes registradas con el propósito de identificar al hombre que habría iniciado el incendio. En ese momento, la Administración local pidió apoyo a la comunidad para obtener información que permitiera establecer su identidad. Aunque las autoridades ya lograron identificarlo, por ahora se desconocen las razones por las que habría realizado esta acción.



🚨 Estamos buscando a este infractor🚨



Este viernes se registró un incendio provocado en una zona residencial de San Cristóbal.



Si reconoces a esta persona, repórtala al 320 819 5846 o al (601) 338 7000.



🔥 Cuidar nuestras montañas es responsabilidad de todos. pic.twitter.com/Z4l5dXFNri — Alcaldía Local de San Cristóbal (@ALSanCristobal) August 29, 2026

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Las autoridades también recordaron que provocar incendios forestales es un delito contemplado por la ley colombiana, por lo que realizar acciones que pongan en riesgo las zonas verdes puede generar consecuencias legales y sancionatorias.

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía Local de San Cristóbal, el fuego se propagó rápidamente y generó una combustión de consideración. Ante la emergencia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudió al lugar y logró controlar el incendio.

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La rápida atención de los organismos de emergencia permitió evitar que las llamas ocasionaran una afectación mayor en el sector, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales. La Alcaldía Local destacó que la participación de los vecinos y el uso de los dispositivos de seguridad permitieron avanzar en la identificación del hombre señalado de iniciar el fuego.

El alcalde local de San Cristóbal, Carlos Hernando Macías, hizo un llamado a proteger las zonas verdes de la localidad y rechazó este tipo de comportamientos. “San Cristóbal es de todos. No vamos a permitir que nadie destruya lo que hemos construido juntos por irresponsabilidad”.

La Alcaldía Local también advirtió sobre la vulnerabilidad de las zonas verdes y las montañas de San Cristóbal ante las condiciones de sequía asociadas con la llegada del fenómeno de El Niño.

En este contexto, las autoridades hicieron un llamado a evitar cualquier acción que pueda generar incendios en áreas con vegetación. La recomendación es no encender fuego en zonas verdes y reportar ante las autoridades cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo estos espacios.

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La Administración distrital y la Alcaldía Local de San Cristóbal señalaron que continuarán trabajando de manera articulada con la comunidad y las autoridades para proteger las áreas protegidas y las zonas verdes de la localidad.

El incendio también puso de manifiesto la importancia de la reacción de los organismos de emergencia. Los Bomberos de Bogotá lograron controlar las llamas luego de que estas se propagaran rápidamente por el pasto seco.

🔥🚨 ¡Prevenir está en nuestras manos!



El pasado viernes logramos prevenir que un incendio pasara a mayores, pero la seguridad es una tarea de todos. 🙌



Desde la Alcaldía Local de San Cristóbal seguimos comprometidos con la prevención y la protección de nuestra comunidad. pic.twitter.com/AaqrHUnaie — Alcaldía Local de San Cristóbal (@ALSanCristobal) August 31, 2026

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¿Cómo reportar un incendio o comportamiento sospechoso?

Las autoridades recordaron a los ciudadanos que pueden reportar situaciones que representen un riesgo para las zonas verdes o que puedan constituir hechos contrarios a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123.

La Alcaldía señaló que estos reportes son importantes para que las autoridades puedan atender oportunamente las emergencias y adelantar los procesos investigativos o sancionatorios que correspondan.

El llamado cobra especial relevancia ante las condiciones de sequía señaladas por las autoridades, debido a que cualquier fuente de fuego en áreas con vegetación puede favorecer la propagación de las llamas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co