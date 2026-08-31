Se conoce condena contra profesor Mauricio Zambrano por abuso de una estudiante en Bogotá

Un juez de conocimiento de Bogotá condenó a 16 años de prisión al profesor Mauricio Zambrano tras ser hallado culpable del abuso por parte del docente contra una menor de 14 años de edad. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el docente se aprovechó de un momento de vulnerabilidad de la víctima para abusar de ella.

Dicha debilidad se refería a un momento en el que la joven se encontraba psicológica y afectivamente golpeada tras la muerte de su papá. El profesor Zambrano, aunque no la forzó, sí creó confianza en la menor para abusar de ella. La juez del caso indicó que se probó que el profesor incurrió en el delito de acto sexual y acceso carnal con persona en incapacidad de resistir.

La juez señaló que al docente se le impuso “una sanción final de 192 meses de prisión. Igualmente, se le impondrá al procesado la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un plazo igual al de la pena principal, conforme al artículo 52 del código penal, para lo cual las mismas motivaciones esgrimidas para la pena de prisión son base para su aplicación, atendiendo la gravedad de la conducta, la intensidad del dolo, al tratarse de un agresor con evidente simetría por su edad, sus condiciones intelectuales frente a la niña de tan solo 14 años de edad, de cuyo profesor se esperaba protección, enseñanza y no una frente como la que se conoce”.