Así estará el clima en Colombia en la primera semana de septiembre de 2026: alerta por lluvias

Un nuevo informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó que Colombia tendrá una semana marcada por lluvias los primeros días de septiembre, del 1 de al 4 de este mes. De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones estarán presentes en buena parte del territorio nacional, aunque su intensidad y distribución cambiarán durante los próximos días.

Las zonas del Pacífico, el norte y centro de la región Andina, algunos departamentos del Caribe, la Orinoquía y la Amazonía tendrán las mayores probabilidades de lluvia. Durante el comienzo de la semana se esperan precipitaciones de mayor intensidad en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Cesar.

El comportamiento del tiempo también estará relacionado con el tránsito de ondas tropicales. La onda tropical número 43, remanente de Dolly, avanzará por el mar Caribe, mientras que la onda número 45 podría contribuir a un nuevo aumento de las lluvias hacia el final de la semana, principalmente en sectores del Caribe y el occidente colombiano.



Clima en Colombia en la primera semana de septiembre

Martes 1 de septiembre

Para el martes persistirán las precipitaciones en distintos puntos del Pacífico y la región Andina. Chocó y el occidente de Antioquia estarán entre las zonas con mayor posibilidad de lluvia. El pronóstico también contempla precipitaciones en Caldas, Risaralda y Santander, además de sectores del sur de Cesar y Bolívar.



En la región Caribe se esperan lluvias de intensidad moderada en Córdoba, Sucre y el sur del Magdalena. Mientras tanto, en la Orinoquía y la Amazonía podrían registrarse chubascos y lluvias de diferente intensidad en sectores de Vichada, Guainía, Meta, Caquetá y Vaupés. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrán las condiciones predominantemente secas, aunque con periodos de cielo parcialmente nublado.



Miércoles 2 de septiembre

A mitad de la semana se prevé un cambio en la distribución de las lluvias. La nubosidad y las precipitaciones tendrán mayor presencia hacia el norte y el centro del territorio nacional. La región Pacífica continuará registrando lluvias, especialmente en Chocó, Valle del Cauca y Cauca.



En la región Andina, el pronóstico incluye precipitaciones en Antioquia, Santander, Boyacá y Cundinamarca. También podrían presentarse lluvias en algunos sectores del sur de la región Caribe, principalmente en Cesar y Bolívar. La probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aumentará en algunas zonas de la Orinoquía y la Amazonía. Entre los departamentos señalados están Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá y sectores del trapecio amazónico. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá un panorama mayormente seco, con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado.



Jueves 3 de septiembre

El jueves las lluvias continuarán en la región Pacífica y podrían extenderse a diferentes sectores de las cordilleras Occidental y Central. El pronóstico contempla precipitaciones moderadas a fuertes en áreas de Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima y Huila. Estas zonas podrían tener lluvias durante diferentes momentos de la jornada.

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En el Caribe las precipitaciones serán más aisladas y se concentrarán principalmente en sectores del sur de Bolívar y Sucre. La Orinoquía y la Amazonía también tendrán posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas dispersas. El pronóstico menciona sectores de Vichada, Meta, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Además, para este jueves aumenta la posibilidad de que se presenten vientos fuertes en La Guajira, por lo que las condiciones marítimas y atmosféricas en esta zona deberán ser monitoreadas. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará predominando el tiempo seco.



Viernes 4 de septiembre

Para el cierre de la semana, el Ideam anticipa un nuevo incremento de las precipitaciones en diferentes sectores del occidente y sur del país. Chocó, el occidente de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño estarán entre los departamentos con mayor probabilidad de registrar lluvias. También se esperan precipitaciones en Santander y Norte de Santander.

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En el piedemonte llanero podrían presentarse lluvias en sectores de Meta y Casanare. La actividad lluviosa también aumentará en la Amazonía, principalmente en Amazonas, Vaupés y Caquetá. En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará con predominio de tiempo seco.



Alertas por lluvias, ríos, movimientos en masa e incendios

El Ideam mantiene condiciones de atención en diferentes áreas del territorio nacional sobre los incrementos de los niveles de los ríos en varios departamentos, entre los que se encuentran Chocó, Antioquia, Santander, Córdoba, Casanare y Meta. La entidad aseguró que hay incrementos significativos y crecientes. Los ríos San Juan, León, Atrato, Pauto y Ariari son los que presentan incrementos y crecientes en diferentes sectores de Colombia.

"Durante los últimos días, el Ideam ha estado alertando sobre el incremento de lluvias en gran parte del país debido al ingreso de diferentes ondas tropicales y su interacción con la zona de confluencia intertropical", comenzó explicando en unas declaraciones Laura Rojas Garzón, hidróloga de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam.

La funcionaria de la entidad agregó que debido a los recientes fenómenos en el país se ha generado incremento en varios niveles de los ríos del país, destacándose en el Pacífico en el Chocó, el río Atrato; en la región de La Mojana, el río San Jorge; en el Magdalena Medio, los ríos Cimitarra, San Bartolo e Nare; y en el piedemonte llanero, los ríos de Guayuriba y Pauto. "Se prevé que estas condiciones de lluvia continúen durante la semana, especialmente para la región del Caribe y del Pacífico", añadió Rojas.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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