En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Habla testigo de la intoxicación masiva por gas cloro en Mosquera: "Nos ahogamos totalmente"

Habla testigo de la intoxicación masiva por gas cloro en Mosquera: "Nos ahogamos totalmente"

De los 37 afectados, 22 continúan en centros asistenciales, y en el Hospital San Rafael de Facatativá se encuentran tres en estado crítico. Las autoridades acordonaron la zona de la emergencia.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Intoxicación en Mosquera

Publicidad

Publicidad

Publicidad