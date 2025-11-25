El duro relato del esposo de la mujer que falleció en Bogotá luego de caer de puente peatonal

Hubo consternación durante la mañana del pasado lunes 24 de noviembre, luego de que se reportó el fallecimiento de una mujer que cayó desde un puente peatonal de la calle 80 hacia el corredor vial, en Bogotá. La emergencia se presentó a la altura de la Avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Engativá, y generó preocupación entre conductores y peatones que circulaban por el lugar.



Lo que parecía ser un día normal se vio ensombrecido por la escena que se presentó en plena hora pico. El suceso, registrado alrededor de las 5 de la mañana, paralizó momentáneamente el flujo de personas que se dirigían a sus trabajos en el sistema de transporte masivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades locales de Engativá iniciaron inmediatamente las investigaciones para esclarecer los detalles de la muerte de la mujer. De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, la muerte de la mujer, de nacionalidad venezolana, se habría producido por causas naturales. La crudeza del momento fue relatado por la persona que se encontraba a su lado, su esposo, identificado como Ever, en medio del dolor por la pérdida compartió su testimonio con el medio CityTv.

¿Cómo sucedió la caída de la mujer?

EL hombre relató los instantes previos a la tragedia, que ocurrió precisamente a la entrada de la estación de TransMilenio de la Avenida Ciudad de Cali. La pareja había salido de su hogar, que queda cerca del lugar, e iba camino a tomar el transporte público, una rutina que, según él, mantenían a diario. La situación cambió repentinamente, cuando la mujer le pidió un favor a su compañero sentimental. Ella se encontraba esperando a Ever cerca de la estación cuando ocurrió la tragedia. “Ella vino, me mandó a buscar un agua y estaba paradita aquí y resbaló por el desmayo”, explicó el hombre.

La caída tuvo consecuencias físicas graves inmediatas. El esposo narró que su pareja “se partió la boca, se partió todo”. En un intento desesperado por ayudarla, le ofreció una pastilla. Sin embargo, la reacción de la mujer fue una frase que quedó grabada en el recuerdo de Ever: “Lo que me gritó fue 'me voy a morir', más nada”.



El esposo contó que la ayuda de las autoridades y los servicios de emergencia llegaron minutos después. La reacción de los organismos fue posterior al fatal desenlace.“Ya estaba ahí muerta", dijo el esposo sobre la llegada de los funcionarios.



Una ambulancia arribó al lugar y los paramédicos le tomaron los signos vitales para confirmar su estado. El diagnóstico final, según lo que le informaron al esposo, fue la confirmación de la causa natural de la muerte.“Ya no hay vida. Ya le dio un infarto”, recordó el hombre.

Publicidad

La mujer, de 50 años de edad, y su esposo Ever son ciudadanos extranjeros, procedentes de Venezuela. Habían estado viviendo en el sector de Engativá durante cuatro años. Con la voz quebrada, el compañero sentimental manifestó que solo se tenían el uno al otro. "No tenemos familia aquí, estábamos nosotros dos, somos de Venezuela y no más estábamos los dos trabajando”. Finalmente, manifestó que pretende cremar su cuerpo para llevar el recuerdo de su esposa con él.

Por el momento, las autoridades continúan la investigación para poder determinar y confirmar las versiones recolectadas en la escena.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL