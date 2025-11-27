¿Qué pasó en el Cantón Norte? Los detalles de muertes de una teniente y un capitán en carro gris

Eran las 8 de la noche de este miércoles 26 de noviembre cuando varios disparos sonaron dentro de las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá. De inmediato, los militares encargados de la seguridad de este batallón corrieron a revisar qué es lo que estaba pasando ante la alerta que generó la situación.

Así, los militares llegaron hasta un parqueadero colindante con la zona de casino de oficiales del Cantón Norte y, en un carro gris, tipo sedan, se observó la cruel escena que hoy enluta al Ejército. Dentro del vehículo yacían los cuerpos sin vida de dos personas, un hombre y una mujer, con impactos de bala.



El Ejército explicó que el “lamentable suceso” fue atendido tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar. Las víctimas, contó la institución, son dos oficiales. “De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal”, añadieron.



Tras el doloroso momento, la Policía Nacional atendió el caso, realizando las acciones pertinentes para adelantar las investigaciones que esclarezcan el suceso. Noticias Caracol conoció que una de las víctimas es una teniente del Ejército. La mujer estaba en el carro con un capitán de la institución, quien estaba en curso de ascenso.

También se estableció que el capitán habría atentado contra la teniente, quien sería su expareja sentimental, y luego se quitó la vida.

Nuevos detalles del doloroso caso en el Cantón Norte

Este medio de comunicación, a través del Ojo de la Noche, pudo establecer que el capitán ya había acabado su curso para ascender a mayor y que esa noche, al parecer, se dirigirían a un concierto en el Movistar Arena, donde se presentaría un famoso cantante de reguetón colombiano.

Sin embargo, una vez en el vehículo se inició una discusión entre el capitán y la teniente. Las primeras indagaciones señalan que luego de un airado cruce de palabras en el carro gris, el hombre sacó su arma de dotación, disparándole a la mujer y acabando con su vida.

“Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, detalló el Ejército en un comunicado.

Pasadas las 8:30 de la noche, del miércoles 26 de noviembre, se escucharon disparos en uno de los parqueaderos del Cantón Norte. Tras revisar la zona, vigilantes encuentran los cuerpos sin vida de un capitán y de una teniente al interior de un vehículo.



La institución también señaló que se activaron los protocolos institucionales para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a los seres queridos de los oficiales. “El Ejército Nacional lamenta profundamente este acontecimiento y envía un mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos”, apuntaron.

De otro lado, el teniente coronel Edward Vargas, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que cuando la patrulla llegó al Cantón Norte las dos personas ya estaban sin vida dentro del carro. Un cuerpo especializado de la institución adelantó en la noche las labores de campo para esclarecer los motivos de este hecho, detalló.

