CANTÓN NORTE
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / ¿Qué pasó en el Cantón Norte? Los detalles de muertes de una teniente y un capitán en carro gris

¿Qué pasó en el Cantón Norte? Los detalles de muertes de una teniente y un capitán en carro gris

El Ejército señaló que se trató de “hechos de carácter personal”. Primeras versiones apuntan a que el capitán atacó a la teniente, quien sería su expareja.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 27 de nov, 2025
Muertes en el Cantón Norte.
