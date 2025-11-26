Así operaba banda del Carro Rojo, grupo de delincuentes que robaba carros en Bogotá con violencia

En Bogotá, la Policía Metropolitana logró capturar a siete delincuentes que hacían parte de la llamada banda del carro rojo, pues esos sujetos son señalados de cometer varios atracos violentos para robar carros. De una manera fría y despiadada, estos delincuentes venían atacando a los ciudadanos para robarle sus vehículos.



Una de las pruebas que tienen las autoridades es un video de cámaras de seguridad en donde se ve cómo una camioneta fue robada en la localidad de Engativá. El conductor es bajado con violencia y, cuando pretendían huir, una niña menor de edad cae del vehículo junto a su mascota. Los gritos evidencian la angustia e impotencia de las víctimas.

Lo mismo le ocurrió a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta de su casa sobre las 10:30 de la noche en la localidad de Barrios Unidos y de repente apareció la banda del Carro Rojo.

La víctima contó en Noticias Caracol que “yo dejé a mi hija, estábamos despidiéndonos y en el momento llegó un carro rojo, se me atravesó, se bajaron tres delincuentes, nos apuntaron con armas, nos bajaron del carro, a mí me atropellaron, me sacudieron, me quitaron las llaves del carro porque el carro se apagó en ese momento”.



El robo ocurrió en un minuto y 10 segundos. Se demoraron un poco más los delincuentes porque tuvieron problemas para aprender al ser un vehículo de alta gama. No sabían cómo funcionaba, pero tras 70 segundos lograron encenderlo y huir. Esos 70 segundos fueron eternos para las víctimas de este hurto.



“Una eternidad para para uno que está sufriendo el drama de ver los delincuentes encima, que en cualquier momento uno no sabe si le van a disparar, si lo van a golpear o qué va a pasar. Entonces, es un drama”, manifestó la víctima.



Mientras desayunaban: así cayeron miembros de la banda del Carro Rojo

Siete delincuentes que hacen parte de la banda del Carro Rojo fueron capturados por la Policía con tres carros robados mientras desayunaban. La víctima de hurto reconoció de inmediato a sus agresores. “Sí, ese es el tipo que me intimidó, que me puso el revólver y el tipo que me rapó las llaves y se llevó el carro”.

Y es que estos delincuentes son responsables de varios atracos en la misma modalidad. Otra familia fue sorprendida mientras estaba parqueada frente a su casa. Los tres ladrones se bajaron apuntando sus armas, intimidaron, golpearon y robaron el vehículo en 30 segundos. Delincuentes que ya eran reconocidos por varios ciudadanos y por eso hoy le piden a la justicia castigarse veramente a estos sujetos. “Y no solamente son reconocidos por mí, sino porque en el barrio ya muchas personas los han reconocido porque han venido atracando. Ya estaban muy reconocidos por varias personas que también son víctimas de ellos y los hemos reconocido. Entonces, el llamado a la justicia es para que, de acuerdo con estas denuncias, por favor no los vayan a dejar en libertad, sino que se cumpla la justicia conforme a nuestra normatividad”, sostuvo el afectado por estos delincuentes.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, les pidió a todas las personas que hayan sido víctimas de hurto denunciar ante la policía y así tener muchas más pruebas contra esta banda para que sus integrantes terminen tras las rejas: “Cayeron los ladrones de carros de la banda del Carro Rojo. La Policía Metropolitana de Bogotá recuperó 3 carros hurtados y capturó en flagrancia a 7 individuos relacionados con el hurto de vehículos en las últimas semanas. Estos delincuentes cometían sus crímenes en un Renault Scala rojo y un Mazda 3 rojo. Quiero pedirles a los ciudadanos que hayan sido víctimas de hurto violento de sus vehículos en las últimas semanas que se comuniquen al teléfono 3058175671 de la SIJIN, con el fin de que nos ayuden a ampliar la información que nos permita dejarlos tras las rejas”.

