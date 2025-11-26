En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así operaba banda del Carro Rojo, grupo de delincuentes que robaba carros en Bogotá con violencia

Así operaba banda del Carro Rojo, grupo de delincuentes que robaba carros en Bogotá con violencia

En un operativo de la Policía de Bogotá cayeron 7 delincuentes señalados de cometer varios hurtos a vehículos en la ciudad. Los supuestos ladrones desayunaban cuando llegó la Policía a capturarlos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de nov, 2025
