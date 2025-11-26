Se pronunció conjunto donde hombre disparó más de diez veces en el norte de Bogotá: anunció sanción

El conjunto Panoramia Park se pronunció oficialmente sobre el episodio que generó alarma durante el fin de semana en el norte de Bogotá, luego de que un residente fuera captado en video accionando un arma de fuego en varias oportunidades dentro de sus instalaciones. La administración del edificio informó que no solo activó los protocolos internos mientras ocurría la situación, sino que también radicará denuncia penal ante la Fiscalía y abrirá un proceso sancionatorio interno por lo sucedido.



En un comunicado divulgado por la emisora Caracol Radio, el complejo residencial explicó que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 23 de noviembre, cuando “presuntamente un copropietario disparó un arma de fuego al llegar al car lobby y al descender de su vehículo cuando iba a ingresar a la copropiedad”. La administración aseguró que estuvo pendiente desde el primer instante y que, tras enterarse de lo ocurrido, contactó de inmediato a la Policía del sector y permitió su acceso a las áreas comunes para adelantar las labores correspondientes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el documento, los uniformados llegaron rápidamente y “recuperaron elementos probatorios de la zona”, los cuales servirán como base para el avance del proceso judicial. La administración indicó que en las próximas horas llevará el caso ante la Fiscalía General de la Nación y que, de manera paralela, se iniciará un trámite sancionatorio en el marco del reglamento interno, junto con el consejo de administración.

El conjunto enfatizó que tales acciones buscan precisar responsabilidades y dejar claridad frente a los residentes sobre cómo se procedió durante y después del incidente. En el comunicado afirmaron: “Es menester referirle a todos los propietarios y residentes que, como administración tomaremos las acciones legales pertinentes, para ello en las próximas horas, se interpondrá denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, así mismo, a nivel administrativo y en aplicación del reglamento de propiedad horizontal y del manual de convivencia se dará apertura al proceso sancionatorio al que haya lugar junto con el consejo de administración".



El pronunciamiento se conoce luego de que circularan grabaciones de cámaras de seguridad que muestran parte del recorrido del hombre desde que ingresa al conjunto en una camioneta hasta que llega a la zona de ascensores. Dichas imágenes también fueron clave en la respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá, que atendió el caso durante la madrugada. El comandante de esta unidad, el brigadier general Giovanni Cristancho, explicó en declaraciones a medios de cumunicación cómo se desarrolló la intervención policial. “El día sábado se recibió un incidente en la madrugada en el cual manifestaban que una persona estaba realizando disparos al aire y se acudió a la zona de atención, llegamos al conjunto residencial”, señaló.



Cristancho añadió que, al llegar al edificio, los uniformados buscaron identificar al responsable, pero no recibieron mayor colaboración inicial dentro del lugar. “Lo primero que nos manifestaron es que no sabían quién era. que ese edificio es inteligente y solo entran con reconocimiento facial. Nadie nos atendió realmente. El incidente sí se atendió”, indicó el oficial. El comandante también cuestionó que las grabaciones fueran difundidas primero en redes sociales y no entregadas de inmediato a los investigadores. “Lamentablemente vemos en redes sociales que en vez de darnos a la Policía el video, sí se lo dieron y lo colocaron en redes sociales. Pero nadie nos atendió como tal. Vamos a seguir investigando, porque esa persona cometió un delito y seguramente lo tenemos que judicializar”, afirmó el general Cristancho.



Videos del momento de los disparos: una seña y una camioneta, claves

Las grabaciones difundidas en plataformas digitales permiten reconstruir parte del episodio que provocó alarma entre los habitantes del sector Colina, cerca de la Avenida Boyacá con calle 130. Allí, según el contenido registrado por las cámaras del edificio, el sujeto llega a bordo de una camioneta blanca Toyota Yaris, modelo 2026, se estaciona frente al car lobby y, al descender, activa el arma de fuego apuntando hacia arriba.

Publicidad

Los primeros disparos se producen justo al bajarse del vehículo. Luego, el hombre camina algunos pasos hacia la portería, revisa su arma y vuelve a disparar al aire. En otra toma, ya dentro del área administrativa, se observa que sostiene una breve conversación con el vigilante del turno. En ese momento le hace un gesto con la mano para que guarde silencio y posteriormente continúa hacia los ascensores sin que se observe oposición o intervención por parte de otros residentes. Hay que destacar que la propietaria del vehículo visto en grabaciones hablo con la Unidad Investigativa de El Tiempo y respondió que le había prestado el mismo a su pareja, asegurando que no tenía conocimiento de lo que sucedió.

Disparos al aire por parte de un habitante del edificio Panoramia Park en Colina. ¿Y ahí qué? @CarlosFGalan nadie resultó herido, pero ¿cómo controlamos a este tipo de personas? pic.twitter.com/WXsLSYa9Mg — Estefanía Maldonado (@Nia_Maldonadoo) November 24, 2025

Publicidad

Según información preliminar conocida por El Colombiano, uno de los impactos habría llegado hasta el quinto piso de una de las torres y varios vecinos aseguran que el individuo reside en el piso 16 del mismo edificio. Por lo pronto, las autoridades confirmaron que está en revisión las cámaras internas y externas del conjunto, junto con la recopilación de declaraciones de testigos con el fin de identificar plenamente al responsable y establecer si el arma utilizada contaba con permiso para porte o tenencia.

La Policía también recordó que este tipo de conductas son consideradas delito y que la judicialización del responsable dependerá de lo que se compruebe durante el proceso.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

