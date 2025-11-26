En vivo
BOGOTÁ  / Se pronunció conjunto donde hombre disparó más de diez veces en el norte de Bogotá: anunció sanción

Se pronunció conjunto donde hombre disparó más de diez veces en el norte de Bogotá: anunció sanción

La administración del edificio frente al que ocurrieron los hechos que involucran a un hombre de camisa negra y jeans, quien portaba un arma, emitió un primer comunicado y anunció acciones en su contra.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 26 de nov, 2025
