Hermana de Miguel Uribe reveló detalles de su último procedimiento: envió mensaje a neurocirujano

Tras cumplirse las tres semanas del atentadoefectuado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se conocieron nuevos detalles de su estado de salud, la cual permanecía bajo la condición de "grave" y con un "pronóstico neurológico reservado", según se informó en el último comunicado enviado por la Fundación Santa Fede Bogotá el 24 de junio. Mismo centro médico en el que permanece hospitalizado desde la noche del pasado sábado 7 de junio, cuando fue trasladado tras recibir tres impactos de bala en dos regiones de su cuerpo: su cabeza y el muslo izquierdo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Entre las más recientes actualizaciones sobre su progreso, se había puntualizado una "desescalada de su estado crítico". La Clínica destacó en el boletín del martes que el político continuaba bajo el manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos tras ser sometido a nuevos procedimientos quirúrgicos como una "traqueostomía y gastrostomía", con los que entró en una "nueva fase subaguda al superar 16 días de evolución del incidente".

Las atenciones médicas habían permanecido sin novedades a la opinión pública hasta este viernes 27 de junio. En horas de la mañana, su esposa, María Claudia Tarazona, compartió un mensaje en sus redes sociales contando que Uribe Turbay iba a ser intervenido. En la publicación inicial, Tarazona expresó: "Hoy Miguel entra a un nuevo procedimiento. En nuestras palabras un nuevo milagro. Siento la necesidad de comunicarles este paso porque se han convertido, cada uno de ustedes, en mi fuerza y mi soporte".

Publicidad

De acuerdo con la información, el senador iba a ser ingresado a cirugía sobre la 1:00 p. m. Tras ocho horas, la pareja del político del Centro Democrático anunció que "salió muy bien" de la sala. "Con mucha alegría en el corazón le doy las gracias a todos los médicos que intervinieron en su cirugía, nuestros héroes! Hoy dimos un paso más en su recuperación. Gracias por construir este camino juntos! Gracias a cada uno de ustedes. Especialmente gracias a Dios y a la Virgen María", escribió en sus historias de Instagram.

Hermana de Miguel Uribe da detalles del procedimiento: "Le destrozó el hueso"

Publicidad

Respecto a las nuevas intervenciones, la hermana de la víctima, María Carolina Hoyos,compartió actualizaciones y algunos detalles de cómo fue el procedimiento al que fue sometido el viernes 27 de junio. En una entrevista con el medio El País, realizada la misma tarde de la cirugía, Hoyos calificó a su hermano como un "guerrero que lucha, lleno de ganas de vivir".

La familiar indicó que el hecho de seguir vivo "no es poco: el doctor Fernando Hakim me dijo que el 98% de las personas que tienen la lesión de mi hermano muere". De la intervención informada por su esposa especificó que se trata de una operación en las dos regiones afectadas de su cuerpo: "Le están poniendo un soporte en su pierna, porque uno de los dos balazos le destrozó el hueso; le están reconstruyendo parte de su cuero cabelludo, le están drenando parte del edema en su cabeza. Llevamos tres semanas y son cosas que, me dicen los médicos, se suelen hacer al pasar tres meses. Está avanzando muy bien".

Sobre los daños y avances, aclaró que la herida de bala en la cabeza "hizo mucho daño, y podría haber hecho mucho más. Por eso realmente creo que, desde el momento cero, ha habido un milagro".

En diálogo con el diario mencionado, Hoyos también se refirió a las razones que lo pudieron haber "salvado" en el momento del atentado del que fue víctima en medio de un mitin político en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. "A él le ha ayudado todo. Primero, que su atacante estaba más abajo que él. Lo que le entendí a los expertos es que, de haber estado a la misma altura, la bala le hubiera hecho muchísimo más daño. Al entrar por abajo, facilitó que quedara en un punto como externo de su cráneo, en términos coloquiales, donde hace menos daño", se refirió en primer lugar y destacó que la ambulancia y la rápida asistencia médica fue un punto importante.

Mensaje de hermana de Miguel Uribe a Fernando Hakim Redes sociales

Publicidad

"Después, que aunque era un sábado por la tarde, estaban los especialistas que él necesitaba, como un neurocirujano. Y que había la sangre que necesitaba, aunque mi hermano tiene un tipo de sangre que no es común. Después, que lo pudieron traer acá, donde lo atiende el equipo que lidera el doctor Hakim, con los mejores médicos y los mejores aparatos", apuntó.

En las últimas horas, María Carolina Hoyos también emitió un mensaje de gratitud al doctor Fernando Hakim y a su familia. En una historia en su cuenta de Instagram, la mujer hizo un homenaje al profesional de la salud, donde lo llamó un "verdadero ángel".

Publicidad

"Cuando la ciencia se conjuga con el amor y la fe, ocurren los milagros... Y tú encarnas las tres. Solo quienes ejercen su profesión con verdadera vocación logran marcar una diferencia real en la vida de los demás. Qué fortuna para Miguel y para toda nuestra familia-que seas tú quien lidera este equipo de ángeles", manifestó en la publicación, en la que le agradeció su "entrega, sabiduría y tu profunda humanidad".

De igual forma, le envió unas sentidas palabras a la familia del neurocirujano y detalló que la han "conmovido profundamente". "Irradian luz, amor y una sincera admiración por ti. Se nota que has sembrado en ellos lo mismo que cultivas en tus pacientes. Cuidado. Generosidad y fe. Me recordó mucho a lo que sentimos en nuestra familia por los nuestros". Por último, hizo referencia a San Charbél, un santo monje y sacerdote del Líbano que, según la iglesia, intercede en la sanación y milagros.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO