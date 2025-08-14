Andrés Sotelo, investigado por muerte de Juan Felipe Rincón, dice qué pasó ese día: "Sé quién fue"

El pasado 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, Juan Felipe Rincón Morales, hijo del general retirado William Rincón, murió tras ser víctima de un impacto de bala a la altura de su tórax. En las últimas semanas, la investigación del caso sigue avanzando y, hasta el momento, ninguna condena se ha dictado. Ahora, más de ocho meses después, Andrés Camilo Sotelo, tío de una de las menores involucradas en el caso y el único procesado por el homicidio, habló por primera vez ante medios de comunicación y entregó detalles de lo que habría pasado el día en el que el joven de 21 años murió.

Se debe resaltar que el investigado por el asesinato fue capturado tras ser acusado de realizar disparos con una presunta arma, sin embargo, quedó en libertad en el mes de diciembre por la decisión de un juez que consideró que "la construcción de la inferencia presentada por la Fiscalía General no es suficiente para que se imponga una medida de aseguramiento". En la más reciente audiencia, llevada a cabo el pasado 14 de julio, un juez negó una petición que había elevado la Fiscalía para precluir la investigación contra Andrés Camilo Sotelo al no tener mayores pruebas de su implicación en el crimen.

El togado puntualizó en esa jornada que Sotelo continuará vinculado al caso y se solicitó al ente de investigación a "profundizar en la investigación" con el fin de determinar la razón por la cual Juan Felipe había acudido al barrio Quiroga. Se debe destacar que el joven llegó lugar donde residían dos niñas de 15 y de 11 años quienes, presuntamente, estuvieron en riesgo por las insinuaciones de carácter sexual que les habría hecho Rincón mediante mensajes de texto en redes sociales.

Sotelo, a quien le imputaron cargos por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, era familiar de una de esas menores. El hecho que dejó un fallecido sucedió en medio de una riña en la que estuvieron involucrados los dos jóvenes y el escolta del hijo del general de la Policía Nacional. La pregunta principal que queda por resolver es quién fue el responsable de disparar la bala que acabó con la vida del occiso, después de que la misma se extraviara y no sirviese para identificar una de las dos armas implicadas, las cuales eran propiedad del capturado y del uniformado que acompañaba al joven.



¿Qué pasó el día del asesinato de Juan Felipe Rincón? Tomó un arma sin permiso

El investigado en el caso rompió el silenció y habló con el pódcast Crimen y Castigo, de W Radio, donde aseguró que él no le disparó a Rincón ya que ni siquiera tenía un arma de fuego o de fogueo. De igual forma, negó estar involucrado en algún plan de "extorsión" contra el joven.

Respecto a lo último, puntualizó que se enteró de la situación el día anterior a los hechos: el 23 de noviembre, cuando su hermana, madre de una de las niñas, fue a su casa "llorando", donde vivía con su pareja, para contarles que "estaba estaba triste porque María José (de 11 años) estaba entablando una conversación con una persona mayor". "

"Ella, bueno, me comenta esa situación. Obviamente, pues yo creo que como más de uno como tío, como papá, como una persona de la casa y al ver más que todo pues las mujeres, las niñas, las menores, pues obviamente el sentimiento fue pues de ira. ¿Cuál fue el problema mío y cuál fue la situación en todo eso? El no detallar, el no averiguar más allá de fondo, el no prestar atención realmente de quién se trataba, estaba realmente hablando cosas obscenas a María José, si realmente era como pues mi hermana me comentaba", detalló y precisó que, según su familiar, habían charlas en las que se pedían supuestas "fotos": "En una de esas conversaciones, ella me alcanza a comentar que él le decía que le enviara una foto sin emoji".

Sotelo, de 21 años, indicó que alcanzó a hablar con sobrina, quien le responde que si estaría sucediendo: "Simplemente me dijo que pues que sí, que él estaba hablando con ella y que se intercambiaban fotos". Del tema, aseguró que no volvió a escuchar del caso hasta el día siguiente, cuando su hermana le dice que "ya viene en camino. Bueno, yo normal, yo le digo a mi mujer que me espere y ella me dice que no, que me va a acompañar. Ahí es cuando llega Juan Felipe".

El joven le confesó al medio citado que su objetivo ese día fue "confrontarlo y como a la vez asustarlo", por lo que tomó el arma de CO2 que tenía uno de sus vecinos sin permiso y salió a encontrarse con el joven. "Realmente es un arma de CO2, no es ni de fogueo, sino que en la cacha trae una pipeta de gas. Esa es la famosa de balines y esas armas no son ilegales", explicó.

Al salir de la vivienda, se topó con el occiso a quien le gritó "que no se moviera" y que "esperara" mientras lo apuntaba con el supuesta arma. Sotelo detalló que la reacción de Juan Felipe fue decir reiteradamente que "lo dejara ir". "Yo esperaba que trajeran a mi sobrina para mostrarle y decirle que si él era el que le estaba mandando las fotos", dijo e indicó que en ese momento llegó la menor edad quien le habría confirmado su identidad. No obstante, Rincón negó aquellas acusaciones.

"Creo que ahí sí cometí un error como persona. Que me mienta la cara y que me diga que no, me llené la verdad de mucha ira y ahí fue cuando pues tuve mi mala acción", expresó y manifestó que por "mala acción" se refería a la "rabia" por la que se dejó llevar. Según su versión, fue en ese instante cuando llegó el escolta y comienza hacer disparos.

"Empieza a gritar 'alto policía' como dice el general y en los audios sí se escucha, pero si ellos escuchan más allá también deben escuchar que nosotros le dijimos que se identificara, porque en ningún momento nos mostró ningún carnet ni nada", señaló y agregó que, justo cuando arribó el hombre, le mostró su supuesta arma que, conforme aseguró, "estaba sin tambor".

"Le digo 'espere un momentico que esa no es de verdad'. A lo que él, sin pensar, de una vez me hace un disparo. Yo me corro hacia la camioneta y me dirijo hacia la casa. Yo al ver que ya era una pistola que sí realmente estaba disparando, yo me devuelvo a la casa y la dejo encima de la lavadora", contó y detalló que al volver afuera habían más vecinos rodeando al escolta.



¿Quién le disparó a Juan Felipe? La versión de Andrés Sotelo

Respecto a los orígenes de los disparos, indica que no tiene muy claro cómo se dieron. Solo que al regresar a la escena observó como "cayó" el primer vecino, 10 segundos después precisó que sintió un impacto de bala en su pelvis izquierda.

"Yo lo sentí de una vez, obviamente yo solté Juan Felipe. Yo literalmente en lo único que me concentré fue en el dolor. Entonces yo me caí y de una vez me puse en el suelo boca abajo y cuando volteo a mirar otra vez a Juan Felipe veo que él ya está ahí en el suelo, pero pensé que él también estaba herido o algo", relató y agregó que fue hasta tiempo después cuando se enteró que había fallecido.

Del plan de un supuesto secuestro precisó que no es cierto y que de su familia solo estaban presentes su hermana y su pareja y que los demás que se observan en los videos son residentes de la zona. Aclaró que, de hecho, no conocía al otro joven terminó herido. De igual forma, indicó que él "no mató a nadie" y aseguró que "claramente sé quién fue y fue el escolta porque es que ese ya nadie más armas tenía de fuego. Lo que lo que te digo, o sea, que ellos quieran decir que era una banda, que estábamos ahí todo ese día esperándolos y que yo no sé y que estábamos ahí ya con el plan, eso es mentira".

De igual forma, puntualizó que no tiene claro "el orden de cómo fueron los disparos. Solo vi al vecino cuando él saltó, el segundo fui yo y cuando yo me caí, cuando yo volteé a mirar, estaba ya Juan Felipe tirado". El joven de 21 años narró que cuando se enteró de la muerte de Rincón quedó en "shock". "Yo les digo, '¿cómo así que el asesino si yo en ningún momento disparé ni yo mate a nadie?' Me dicen: 'no, si es que usted es el implicado y usted es el que dijeron que es el que había disparado. Usted es el que acabó con la veía de Juan Felipe'. En ese momento yo entro en shock, todo se vino encima porque empezaron a llegar muchos policías al hospital".

