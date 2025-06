Hombre que grabó al sicario que disparó contra Miguel Uribe revela detalles de qué pasó en atentado

"Segundo: salud mental. El principal problema en Colombia...", esas fueron las últimas palabras pronunciadas por el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay ante un micrófono el pasado sábado 7 de junio en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, en Bogotá. Su voz fue opacada por elfuerte estruendo de ocho disparos y de los gritos de las más de 200 personas presentes en el lugar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Dos de estos impactos lo hirieron en dos regiones de su cuerpo: su cabeza y muslo izquierdo. El político del Centro Democrático se desvaneció en medio de una tarima improvisada que habían hecho con una canasta, en la que estuvo de pie los últimos 20 minutos liderando un mitin de campaña a miras de las elecciones presidenciales de 2026, donde habían asistido cerca de 250 personas afines a su corriente ideológica.

Ahí, sobre las 5:30 p. m., aproximadamente, mientras finalizaba su intervención y contestaba preguntas del público sobre temas relacionados con el porte de armas, la discapacidad y la salud mental, un joven menor de edad se acercó a menos de tres metros, sacó un arma de fuego de la parte trasera de su pantalón y, sosteniéndola con ambas manos,la accionó en su contra.

Publicidad

De esta forma narró la situación Héctor Montero, comunicador social venezolano y profesor de inglés residente en Bogotá, quien estuvo presente en el momento del atentado y que, de hecho, lo grabó. En un videode dos minutos y 28 segundos logró retratar la llegada del joven sicario, que este martes 10 de junio decidió no aceptar los cargos por los delitos imputados por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El hombre rompió su silencio y compartió su testimonio ante la agencia internacional AFP. En diálogo con el medio, destacó que "tenía la cámara apuntándolo directamente. Quería grabar lo que decía porque es algo que me sale natural". Respecto a su presencia, añadió que fue invitado al evento llevado a cabo en el occidente de la capital y que nunca pensó que "terminaría en tragedia": "Fue algo muy duro, porque no pensé que iba a ver esto".

Publicidad

Hombre que grabó atentado a Miguel Uribe contó lo que hizo el sicario: "Lo tengo al frente mío"

Montero describió que el mitin empezó alrededor de las 5:06 p. m. y que habría terminado abruptamente a las 5:26 p. m.: "Fueron 20 minutos cuando le disparó. Ya eran 20 minutos y eso me afectó, yo quedé en shock porque yo en realidad tenía la cámara directa hacia él, directa".

Miguel Uribe Turbay ARCHIVO / REDES SOCIALES

La inesperada situación lo dejó atónito en su lugar unos segundos, especialmente porque, según contó, "todo estaba estaba tranquilo... hasta inclusive había gente cantando, había gente hablando, había gente contenta pues y yo dije, bueno, estoy a gusto pues porque el ambiente lo vi muy bonito, muy bonito, pero no pensé que iba a terminar en tragedia".

Decenas de personas se encontraban escuchando atentamente al congresista colombiano quien, parado cerca a uno de los árboles del parque El Golfito, cerca a la esquina de la carrera 82, continuaba su discurso: "Pero yo sí creo que el colombiano de bien, que considere la necesidad de tener su arma, lo puede hacer. Es decir, el porte de armas tiene que volver. Ahora, ahora, por aquí un joven que me pregunta por un tema muy sensible, que son las personas en situación de discapacidad. Salud. Voy a hablar de las dos: salud y discapacidad. Entonces vamos a hablar de eso".

Justo en ese punto de la intervención, el lente del teléfono de Montero visualizó a un menor de edad, que tenía cabello largo, una camisa color verde con estampado y pantalón color azul, quien se quedó parado en los primeros segundos del video mirando de frente al aspirante a la Presidencia y escuchándolo. Luego de un rato, y sin llamar la atención, se mueve entre la multitud hasta ubicarse atrás deMiguel Uribe.

Publicidad

"Él [el sicario] se ponía al lado mío y al ponerse al lado mío, después se adelanta y lo tengo yo al frente mío, pero a la espalda, y después se escurridiza, [se mueve]. Y después se va acercando, acercando hasta que saca el armamento y detona", narró al respecto. En ese punto, el menor de 15 años, ya plenamente identificado y en poder de las autoridades, sacó una pistola Glock 9 mm y disparó en repetidas ocasiones. La Fiscalía General de la Nación detalló que 12 vainillas de bala fueron recuperadas en la zona.

El video deja ver el momento en el que el senador cae al suelo y, después, se escucha el pánico. Entre imágenes inestables y movidas se logra visualizar a varias personas en el suelo intentando cubrirse de las balas: "La gente corría, la gente, uno de los que estaba del grupo que estaban conmigo, estaba tirado en el suelo. Yo corría hacia la parte de allá, donde están los columpios porque todos salieron por aquí".

Publicidad

Tras el caos, aseguró que no volvió a ver al joven sicario, lo siguiente que notó que el momento en el que "lo estaban sacando [a Miguel Uribe] en una ambulancia. También me dolió mucho porque estaba ensangrentado y bueno, yo no sé, yo me puse... Fue algo duro, fue algo duro porque yo no pensé que iba a ver esto, duro, duro".

"La vida no se quita así, Dios solo es el único que puede quitarle la vida a la gente, es el que nos pone y nos quita, él nos trae y nos quita y la vida no es para que se la estén quitando a los seres humanos", reflexionó visiblemente afectado por lo vivido. Montero indicó que le gustaría saber "cómo está el candidato [Miguel Uribe]. Yo vine a Colombia por una semana y ya llevo seis meses aquí. (...) Mis sentimientos para todos ustedes, la familia del candidato Uribe y bueno, mi amistad, espero que se mejore, que se recupere, que salga de la cama y que yo pueda estrecharle la mano".

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO