Volvió famoso licor adulterado que causó muerte de más de 80 personas: encuentran botellas en Bogotá

Un nuevo golpe a las redes criminales dedicadas a la producción y comercialización de licor adulterado se dio en pleno centro de Bogotá. En medio de dos operativos simultáneos realizados en la localidad de Los Mártires, las autoridades incautaron más de 1.700 botellas de licor ilegal, entre aguardiente, ron, tequila y whisky, además de más de 18 mil piezas como etiquetas, tapas, cajas y botones de seguridad falsificados. Sin embargo, lo más alarmante es que entre las botellas decomisadas se identificó un licor bajo el nombre “Cabañita”, con una etiqueta roja y números de registro sanitario falsos, que en realidad corresponde al tristemente célebre “Rey de Reyes”, el mismo que mató a 86 personas entre 2022 y 2023.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Así lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien informó de los hallazgos durante una rueda de prensa en la que reveló que se desmanteló un nuevo centro de acopio de licor adulterado, camuflado detrás de una peluquería y un centro de estética. Allí fueron incautadas 1.752 botellas de licor ilegal, además de 8.000 estampillas falsas de Cundinamarca y Tolima, 18.950 piezas entre etiquetas, tapas, botones de seguridad y cajas con apariencia legítima.

“Nos llama la atención que tengamos nuevamente adulteración masiva de un licor llamado Rey de Reyes", indicó el mandatario que se refirió a la bebida que, durante finales del 2022 e inicios del 2023, causó la muerte inicialmente de 42 personas. Al respecto, reveló en nueva cifras oficiales, conocidas después de trabajo sostenido y análisis de la Fiscalía y dictámenes médicos, se llegó a establecer que no fueron 42, sino que fueron 86 las personas que murieron producto del consumo de licor adulterado.

Publicidad

Usaban de fachada una peluquería para vender whisky, aguardiente, ron, vodka, tequila y toda clase de licor adulterado.



En este operativo fueron incautadas 1.752 botellas y más de 18 mil etiquetas, tapas y sellos.



Al sacar esto de las calles, evitamos graves daños a la salud de… pic.twitter.com/00ZuBP6mXS — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 28, 2025

En esta oportunidad, el producto circulaba con una etiqueta roja y bajo el nombre Cabañita. A pesar de mostrar aparente registro sanitario, las autoridades advirtieron que se trata de un fraude y alertaron sobre los riesgos para la salud. El licor es presentado como “Aperitivo de Aguardiente”, pero su origen y composición no tienen ningún respaldo legal.

Publicidad

El gobernador Rey enfatizó que, pese a las múltiples acciones en contra de estas redes, los delincuentes siguen usando botellas recicladas y etiquetas falsas. Sin embargo, hay un detalle técnico que aún no han podido replicar: “Lo único que realmente no han podido lograr adulterar es el alto relieve, por eso nuestra insistencia de que la estampilla con el alto relieve es importante identificarla, y claramente todas las botellas, en su mayoría son recicladas, y algunas que son licores que se han introducido con nombre y con composición físico-química de cero, como Rey de Reyes, que realmente es un trago que no tiene un par original, un par realmente producido bajo estándares legales, sino que desde que nació es concebido como un licor adulterado”.

Las autoridades han reiterado que este tipo de productos no cuentan con ningún control de calidad. De hecho, según Rey, no se trata de una imitación de una marca legítima, sino de una invención criminal que desde su concepción fue planeada para engañar al consumidor con un producto tóxico.

“Estamos generando una lucha contra la ilegalidad que atenta contra la vida de las personas. Queremos evitar que este diciembre vuelva a repetirse una tragedia como la que ocurrió con Rey de Reyes”, advirtió el gobernador. Y agregó que, aunque no se produjeron capturas durante el operativo más reciente, ya hay personas plenamente identificadas y algunos de los establecimientos intervenidos enfrentan procesos de extinción de dominio.

En lo que va del año 2025, se han incautado más de 10.000 botellas de licor adulterado en distintos puntos de Bogotá y Cundinamarca, y actualmente se encuentran almacenadas otras 56.000 en bodegas judiciales, a la espera de su destrucción.

Publicidad

Según cifras oficiales, esta industria criminal representa una pérdida estimada de 20.000 millones de pesos anuales para las finanzas del departamento. “No podemos permitir que el licor adulterado siga envenenando a la población ni afectando nuestros ingresos públicos”, advirtió Rey.

El secretario de Hacienda de Cundinamarca, Armando Rojas, también hizo un llamado a la ciudadanía en medio de la rueda de prensa para que revisen cuidadosamente cualquier botella antes de comprarla. Utilizando una botella de Buchanan’s como ejemplo, explicó que las falsificaciones suelen tener etiquetas laterales mal alineadas, tapas selladas con calor o golpeadas, estampillas sin alto relieve, etiquetas traseras borrosas o deterioradas, y líquido con impurezas o partículas flotantes. “Una botella falsificada puede parecer normal, pero una señal mínima puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, enfatizó.

Publicidad

Por su parte, el coronel Richard Fajardo, comandante encargado de la Policía de Bogotá, indicó que los establecimientos intervenidos en Los Mártires fueron clausurados temporalmente por incumplir la Ley 1801 de 2016. “En estos operativos fueron halladas más de 18 mil etiquetas, tapas y botones de seguridad, con los que marcaban las diferentes botellas y cajas que utilizaban para envasar y ser comercializadas. De igual manera, se llevó a cabo la suspensión temporal de la actividad económica de estos establecimientos por incumplimiento a la Ley 1801 de 2016”, explicó.

Las redes criminales detrás de esta actividad, según las investigaciones, generaban ingresos superiores a los 150 millones de pesos mensuales. Con los operativos recientes, las autoridades aseguran haber afectado significativamente su estructura económica y logística. En total, durante 2025, se han logrado 25 capturas por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

La llamada Operación Bogotá, liderada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá, hace parte de la estrategia “Bogotá Camina Segura” y busca erradicar de raíz este fenómeno.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO